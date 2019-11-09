Украл еду и кошелек: в Киеве люди устроили самосуд над вором (видео)

В Киеве устроили самосуд над вором (фото из открытых источников)

В Киеве люди наказали вора, который ограбил пожилого мужчину

В Киеве люди решили сами наказать наглого вора, который ограбил пожилого мужчину. Инцидент произошел на улице Огиенка, недалеко от ТЦ "Европорт". Злоумышленник украл у дедушки еду и кошелек. Люди устроили самосуд и применили физическую силу, а потом вызвали полицейских. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

"На улице Огиенко, неподалеку от ТЦ "Европорт", сегодня был задержан вор, который украл кошелек и еду у дедушки. Немного надавали по клумакам и вызвали полицию для оформления", - сказано в сообщении.

Видео: Самосуд в Киеве над влром (Киев Оперативный)

В комментариях люди поддержали действия мужчин и высказали свое мнение по поводу таких наглых воров.

Молодцы дедушки!

Треба було його п@зд@ть, поки з пяток кров не потече.

Харю разбить перед тем как заберут и сказать шо так и было.

Молодцы мужики!

Полиция отпустит...

Скриншот комментариев (Киев Оперативный)