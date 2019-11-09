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В Кропивницком полицейский сбил насмерть пешехода

Новости » Происшествия     09.11.2019 - 16:57
В Кропивницком полицейский сбил насмерть пешехода
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Расследованием ДТП занимаются следователи ГБР

В Кропивницком сотрудник Национальной полиции в Кировоградской области совершил наезд на пешехода, от полученных травм мужчина умер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что расследованием ДТП занимаются следователи ГБР.

"По предварительной информации, полицейский, находясь за рулем собственного автомобиля марки Opel Astra, на одной из улиц города Кропивницкого совершил наезд на пешехода. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице. Сейчас решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство в отношении нарушения ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины, полицейскому грозит лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Житомирской области грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погибли три человека, еще один получил травмы.

Также сообщалось, что в Харькове произошло смертельное ДТП с участием пешехода. На улице Кольцевая автомобиль совершил наезд на мужчину, от полученных травм тот погиб.

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