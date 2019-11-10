Во Львове машины по-европейски пропустили "скорую" (видео)

Во Львове водители повели себя благородно и по-европейски пропустили сквозь заторы специальный транспорт
Во Львове автомобили пропустили машину скорой помощи и полицию во время заторов. Дело в том, что в центре города случилось ДТП без потерпевших, но в этот момент к патрульным подбежал взволнованный мужчина и сказал, что его сестре очень плохо и он боится, что не успеет в больницу сковзь заторы.
Полицейские сразу же решили сопроводить авто с больной женщиной, которой накануне сделали операцию. Экипаж полиции включил сирену и проблесковые маячки и несмотря на пробки помогли быстро доставить горожанку в больницу.
Видео с инцидентом, который произошел 7 ноября, опубликовали в соцсети Facebook.
Як у Львові пропускають спецтранспорт, який супроводжує хвору жінку
Коли немає часу на зволікання. Львівські патрульні здійснили супровід важко хворої жінки до лікарні У четвер на вулиці Свенціцького, екіпаж патрульної поліції оформляв ДТП без потерпілих. При оформленні адмінматеріалів, до них підбіг схвильований громадяни і повідомив, що в салоні автомобіля знаходиться його сестра, якій напередодні провели операцію, а на даний момент вона дуже погано себе почуває. Він везе її в лікарню, але через ранішні затори боїться не встигнути. Поліцейські без зволікань прийняли рішення негайно супроводити авто з хворою жінкою до Лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Миколайчука. Екіпаж увімкнув звукову сирену та проблискові маячки і оминаючи затори здійснили супровід автомобіля з важкохворою до медичного закладу. Згодом, чоловік зателефонував на спецлінію 102 і висловив щирі слова вдячності патрульним. І ми дякуємо колегам з 2 батальйону Олександр Савицький та Mykola Vasylovych Zelenevych за службу! Немає нічого ціннішого за людське життя. Наголошуємо на необхідності пропускати спецтранспорт з увімкненими проблисковими маячками та іншими сигналами, адже від цього залежить чиєсь життя. #lvivpolice #патрульнаполіція #ПорядокЦеТиОпубліковано Патрульна поліція Львівської області Пʼятниця, 8 листопада 2019 р.
В комментариях пользователи выразили восхищение полицейскими и патрульными во Львове.
Скриншот комментариев (Facebook)