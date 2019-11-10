Во Львове машины по-европейски пропустили "скорую" (видео)

Коли немає часу на зволікання. Львівські патрульні здійснили супровід важко хворої жінки до лікарні У четвер на вулиці Свенціцького, екіпаж патрульної поліції оформляв ДТП без потерпілих. При оформленні адмінматеріалів, до них підбіг схвильований громадяни і повідомив, що в салоні автомобіля знаходиться його сестра, якій напередодні провели операцію, а на даний момент вона дуже погано себе почуває. Він везе її в лікарню, але через ранішні затори боїться не встигнути. Поліцейські без зволікань прийняли рішення негайно супроводити авто з хворою жінкою до Лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Миколайчука. Екіпаж увімкнув звукову сирену та проблискові маячки і оминаючи затори здійснили супровід автомобіля з важкохворою до медичного закладу. Згодом, чоловік зателефонував на спецлінію 102 і висловив щирі слова вдячності патрульним. І ми дякуємо колегам з 2 батальйону Олександр Савицький та Mykola Vasylovych Zelenevych за службу! Немає нічого ціннішого за людське життя. Наголошуємо на необхідності пропускати спецтранспорт з увімкненими проблисковими маячками та іншими сигналами, адже від цього залежить чиєсь життя. #lvivpolice #патрульнаполіція #ПорядокЦеТи