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Во Львове машины по-европейски пропустили "скорую" (видео)

STYLERЖизнь    10.11.2019 - 09:11
Во Львове машины по-европейски пропустили "скорую" (видео)
Во Львове машины пропустили спецтранспорт (фото: РБК-Украина)

Во Львове водители повели себя благородно и по-европейски пропустили сквозь заторы специальный транспорт

Во Львове автомобили пропустили машину скорой помощи и полицию во время заторов. Дело в том, что в центре города случилось ДТП без потерпевших, но в этот момент к патрульным подбежал взволнованный мужчина и сказал, что его сестре очень плохо и он боится, что не успеет в больницу сковзь заторы.

Полицейские сразу же решили сопроводить авто с больной женщиной, которой накануне сделали операцию. Экипаж полиции включил сирену и проблесковые маячки и несмотря на пробки помогли быстро доставить горожанку в больницу.

Видео с инцидентом, который произошел 7 ноября, опубликовали в соцсети Facebook.

Як у Львові пропускають спецтранспорт, який супроводжує хвору жінку

Коли немає часу на зволікання. Львівські патрульні здійснили супровід важко хворої жінки до лікарні У четвер на вулиці Свенціцького, екіпаж патрульної поліції оформляв ДТП без потерпілих. При оформленні адмінматеріалів, до них підбіг схвильований громадяни і повідомив, що в салоні автомобіля знаходиться його сестра, якій напередодні провели операцію, а на даний момент вона дуже погано себе почуває. Він везе її в лікарню, але через ранішні затори боїться не встигнути. Поліцейські без зволікань прийняли рішення негайно супроводити авто з хворою жінкою до Лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Миколайчука. Екіпаж увімкнув звукову сирену та проблискові маячки і оминаючи затори здійснили супровід автомобіля з важкохворою до медичного закладу. Згодом, чоловік зателефонував на спецлінію 102 і висловив щирі слова вдячності патрульним. І ми дякуємо колегам з 2 батальйону Олександр Савицький та Mykola Vasylovych Zelenevych за службу! Немає нічого ціннішого за людське життя. Наголошуємо на необхідності пропускати спецтранспорт з увімкненими проблисковими маячками та іншими сигналами, адже від цього залежить чиєсь життя. #lvivpolice #патрульнаполіція #ПорядокЦеТи

Опубліковано Патрульна поліція Львівської області Пʼятниця, 8 листопада 2019 р.

В комментариях пользователи выразили восхищение полицейскими и патрульными во Львове.

  • Аж не віриться! Це дуже класно та мотивуюче.
  • Молодці, наші водії теж!!!
  • Полиция - молодцы!
  • Круто!

Во Львове машины по-европейски пропустили &quot;скорую&quot; (видео)Скриншот комментариев (Facebook)

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