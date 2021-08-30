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Полсотни молодых людей устроили массовую драку в Черновцах возле ресторана

Автор: Роман Мирончук

В Черновцах в ночь с 29 на 30 августа произошла массовая драка возле одного из ресторанов на улице Энтузиастов. Участие в драке принимало примерно 50 человек. Чтобы их успокоить на место инцидента приехали 8 экипажей полиции.

Об этом сообщает "Молодий буковинець".

Силовикам удалось остановить драку и задержать нескольких участников конфликта. Молодых людей доставили в отделение полиции. На них составили административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство).

Напомним, в центре Киева устроили побоище на Контрактовой площади. Молодые люди выясняли отношения при помощи кулаков. Они также били друг друга ногами и бросались стульями.

Что стало причиной конфликта – неизвестно, но видео этой массовой драки попало в сеть. После драки несколько молодых людей лежали на асфальте, обхватив руками голову. Неравнодушные пытались им оказать помощь.

На место инцидента приехала скорая помощь, а также правоохранители. При этом пользователи сети возмущены тем, что на Контрактовой площади такие драки бывают очень часто.

Мы также писали о том, что массовая драка произошла в Одессе после конфликта между двумя большими компаниями. Инцидент произошел в центре города на улице Дерибасовской.

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Черновцы