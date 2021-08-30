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Пів сотні молодиків влаштували масову бійку у Чернівцях біля ресторану

Автор: Роман Мирончук

У Чернівцях в ніч з 29 на 30 серпня сталася масова бійка біля одного з ресторанів на вулиці Ентузіастів. Участь у бійці брало приблизно 50 осіб. Щоб їх заспокоїти на місце інциденту приїхали 8 екіпажів поліції.

Про це повідомляє "Молодий буковинець".

Силовикам вдалося зупинити бійку і затримати кількох учасників конфлікту. Молодих людей доставили у відділення поліції. На них склали адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство).

Нагадаємо, в центрі Києва влаштували бойовисько на Контрактовій площі. Молоді люди з'ясовували стосунки за допомогою кулаків. Вони також били один одного ногами і кидалися стільцями.

Що стало причиною конфлікту - невідомо, але відео цієї масової бійки потрапило в мережу. Після бійки кілька молодих людей лежали на асфальті, обхопивши руками голову. Небайдужі намагалися їм надати допомогу.

На місце інциденту приїхала швидка допомога, а також правоохоронці. При цьому користувачі мережі обурені тим, що на Контрактовій площі такі бійки бувають дуже часто.

Ми також писали про те, що масова бійка сталася в Одесі після конфлікту між двома великими компаніями. Інцидент стався в центрі міста на вулиці Дерибасівській.

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Чернівці