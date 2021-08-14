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В Одессе произошла массовая драка: в ход шли стулья и тарелки (видео)

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Одесса, Суббота 14 августа 2021 17:55
В Одессе произошла массовая драка: в ход шли стулья и тарелки (видео) В Одессе произошла массовая драка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе в центре города произошел конфликт между 2 крупными компаниями. Мирно конфликт решить не удалось, поэтому произошла массовая драка.

Видео опубликовали в Telegram- канале "Ху**ая Одесса".

Так, инцидент произошел вечером 13 августа на улице Дерибасовской. Очевидцы сняли на видео момент драки и распространили в сети.

На видео видно, что рядом с заведением собралась толпа. Во время драки в ход пошли тарелки и даже стулья.

Что спровоцировало конфликт - пока неизвестно.

В комментариях пользователи по-разному отреагировали.

  • Почему в Одессе происходит столько разного непонятного. Каждый день какие-то драки;
  • Понаехали в Одессу. Вести себя не умеют;
  • Все прямо бегут, аж спотыкаются с этими телефонами, что за народ;
  • Нелюди, нечем заняться.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева снова устроили боевище.

Также В Киеве избили до смерти бездомного возле Байкового кладбища.

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