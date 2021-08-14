В Одессе произошла массовая драка: в ход шли стулья и тарелки (видео)
В Одессе произошла массовая драка (коллаж РБК-Украина)
В Одессе в центре города произошел конфликт между 2 крупными компаниями. Мирно конфликт решить не удалось, поэтому произошла массовая драка.
Видео опубликовали в Telegram- канале "Ху**ая Одесса".
Так, инцидент произошел вечером 13 августа на улице Дерибасовской. Очевидцы сняли на видео момент драки и распространили в сети.
На видео видно, что рядом с заведением собралась толпа. Во время драки в ход пошли тарелки и даже стулья.
Что спровоцировало конфликт - пока неизвестно.
В комментариях пользователи по-разному отреагировали.
- Почему в Одессе происходит столько разного непонятного. Каждый день какие-то драки;
- Понаехали в Одессу. Вести себя не умеют;
- Все прямо бегут, аж спотыкаются с этими телефонами, что за народ;
- Нелюди, нечем заняться.
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