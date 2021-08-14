В центре Киева снова устроили побоище: массовая драка попала на видео

В Киеве через несколько дней после массовой драки на Контрактовой площади тут опять произошел конфликт с разборками. Несколько молодых людей в центре столицы возле одного из заведений общепита принялись выяснять отношения при помощи кулаков, пинков и метания стульями.

Об этом 14 августа передает " Х_Киев " в Telegram-канале.

Инцидент на Подоле случился в вечернее время возле входа в ресторан "Пуза хата" около станции метро "Контрактовая площадь".

Группа парней жестоко колошматила друг друга, не обращая внимания на посетителей заведения на летней открытой площадке. Молодые люди наносили удары кулаками, били упавших на асфальт ногами, а также бросались стульями.

Что стало причиной разборок - неизвестно.

Конфликт сняли очевидцы, после чего кадры разместили в сети.

Массовая драка на Контрактовой площади в Киеве (фото: скриншот)

На ролике видно, что после драки несколько человек лежали на асфальте, обхватив руками голову. Над ними склонились неравнодушные, и пытались оказать помощь.

Молодые люди устроили драку на Контрактовой площади возле заведения общепита (фото: скриншот)

Также сообщается, что на место происшествия прибыли кареты "скорой", а также правоохранители.

Видео массовой драки можно посмотреть по этой ссылке.

В Киеве произошла массовая драка на Контрактовой площади (фото: скриншот)

Пользователи сети возмущаются в комментариях, и отмечают, что драки на Контрактовой площади в последнее время стали происходить очень часто, и эта проблема не решается.