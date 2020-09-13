Покупка автомобиля в 2020 году: как провести сделку безопасно

Покупка или продажа автомобиля обычно связаны с большим риском. Этот процесс довольно длинный и к нему нужно подготовиться как следует. Кроме того, что нужно выбрать марку автомобиля и модель, нужно тщательно проверить техническое состояние и документы.

Специалисты составили пошаговую инструкцию для тех, кто собирается покупать или продавать автомобиль в Украине. Об этом пишет Bigmir.net.

Оплата во время заключения договора у нотариуса

После встречи и обсуждения всех условий сделки с продавцом, вы заключаете договор купли-продажи у нотариуса. После подписания документа вы получаете ключи, а продавец деньги. Нотариус перед оформлением сделки проверяет автомобиль по Реестру обременений движимого имущества на предмет запретов и ограничений на отчуждение.

Минус: по базе автомобилей в розыске нотариус проверить не сможет.

Оплата за автомобиль после регистрации в МВД

Такая сделка считается в 2020 году самой безопасной. Чтобы переоформить автомобиль, вам будет нужно: прийти с документами в сервисный центр МВД, дождаться осмотра эксперта, предоставить все документы администратору, оплатить услугу в отделении банка, перепроверить данные в ДКП и подписать документы, получить новый техпаспорт. После подписания договора можно осуществить расчет с продавцом, так как все проверки уже пройдены.

Минус: не все продавцы готовы ехать в МВД и ждать несколько часов в очереди.

Передача денег

Совершить оплату за автомобиль можно передачей наличных денег продавцу или переводом на банковскую карту.

В первом случае эксперты рекомендуют не совершать сделку в одиночку и без свидетелей. Встречу лучше организовать в людном месте. Сумму нужно пересчитать несколько раз, а купюры проверить на подлинность.

Во втором случае стоит помнить о суточных лимитах на переводы, а также тщательно проверить все банковские реквизиты.

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