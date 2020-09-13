Купівля автомобіля в 2020 році: як безпечно провести операцію

Купівля або продаж автомобіля зазвичай пов'язані з великим ризиком. Цей процес досить довгий і до нього потрібно підготуватися як слід. Крім того, що потрібно вибрати марку автомобіля і модель, потрібно ретельно перевірити технічний стан і документи.

Фахівці склали покрокову інструкцію для тих, хто збирається купувати або продавати автомобіль в Україні. Про це пише Bigmir.net.

Оплата під час укладання договору у нотаріуса

Після зустрічі та обговорення всіх умов угоди з продавцем, ви укладаєте договір купівлі-продажу у нотаріуса. Після підписання документа ви отримуєте ключі, а продавець гроші. Нотаріус перед оформленням угоди перевіряє автомобіль за Реєстром обтяжень рухомого майна на предмет заборон і обмежень на відчуження.

Мінус: по базі автомобілів в розшуку нотаріус перевірити не зможе.

Оплата за автомобіль після реєстрації в МВС

Така угода вважається у 2020 році найбезпечнішою. Щоб переоформити автомобіль, вам потрібно: прийти з документами в сервісний центр МВС, дочекатися огляду експерта, надати всі документи адміністратору, оплатити послугу в відділенні банку, перевірити дані в ДКП та підписати документи, отримати новий техпаспорт. Після підписання договору можна здійснити розрахунок з продавцем, оскільки всі перевірки вже пройдені.

Мінус: не всі продавці готові їхати в МВС і чекати кілька годин у черзі.

Передача грошей

Здійснити оплату за автомобіль можна передачею готівки продавцю або переказом на банківську карту.

У першому випадку експерти рекомендують не робити операцію наодинці та без свідків. Зустріч краще організувати в людному місці. Суму потрібно перерахувати кілька разів, а купюри перевірити на справжність.

У другому випадку варто пам'ятати про добові ліміти на перекази, а також ретельно перевірити всі банківські реквізити.

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