Как покупать вещи с рук и не стать жертвой мошенников: простые правила

Всегда проверяйте продавца

Не стоит покупать товары у сомнительных продавцов, даже если товар привлекательный и цена вас вполне устраивает.

Проверьте дату регистрации продавца, изучите его профиль – там должны быть заполнены все данные, отзывы от покупателей, общий рейтинг, количество объявлений.

Если аккаунт продавца на сайте давно, а нет отзывов – это должно насторожить.

Если они есть – почитайте, так как мошенники знают об этом факторе и могут наполнить страницу поддельными комментариями в стиле: "все отлично", "честная цена", "остался доволен покупкой".

"Выгодные" предложения

Не ведитесь на такую рекламу, так как значительная скидка на дорогой товар может означать о том, что вам попытаются продать подделку или товар с дефектом. Оригинальный и дорогой телефон не может продаваться за половину его реальной цены.

Перепродажа новых вещей на сайте может снизить цену до 30%, цену на подержанную – на 30-50%. Посмотрите цены у других продавцов. Если цена вам кажется слишком низкой – прислушайтесь к своей интуиции.

Спрашивайте дополнительную информацию

Всегда интересуйтесь у продавца товаром. Перед покупкой iPhone попросите отправить серийный номер и скриншот с данными о батарее.

При покупке одежды уточняйте размер, попросите фото вживую или на манекене, можно спросить дополнительные замеры. Уточните, что с бирками, серийным номером и лого бренда.

Если продавец отказывается предоставить инфо или фото – это должно вызвать подозрения в честности продавца. Мошенник не сможет перемерять одежду, так как ее у него просто нет.

Не уходите с сайта и не переходите по ссылкам

Пожалуй, это правило является одним из самых важных. Чаще всего мошенники используют фишинг – отправляют клиенту ссылки на сторонний ресурс или переходят для обсуждения на сторонние приложения.

Если вам прислали ссылку на оплату в чат – будьте уверены, что вы имеете дело с мошенником.

При нажатии на ссылку клиент сразу попадает на фишинговый сайт (подставной). Внешне он может выглядеть как оригинальный.

Многие люди не замечают подмену и оставляют данные своих банковских карт на сайте мошенников.

Не переходите по подозрительным ссылкам, которые вам приходят в электронных письмах, социальных сетях, мессенджерах.

Не загружайте файлы из сообщений, которые вы не ждали.

Не соглашайтесь на предоплату

Схема с предоплатой – самая популярная и самая старая. Продавец уверяет покупателя, что нужный ему товар остался в одном экземпляре и уже есть очередь из других желающих. Товар достанется тому, кто первым внесет предоплату.

Эти манипуляции подстегивают покупателя купить товар быстрее и отправить всю сумму вперед.

Заказывайте товары наложенным платежом или используйте опции безопасной оплаты на интернет-ресурсах.

При использовании этой функции площадка замораживает сумму до тех пор, пока покупатель не заберет свой товар с почты.

Если все хорошо, то средства уходят продавцу, если товар не подошел – возвращаются на счет покупателя.

Если продавец отказывается от этой функции и утверждает, что товар в другом городе или стране – ищите того, кто готов встретиться лично.

Заведите отдельную карту для покупок в интернете

Мошенники используют различные схемы, чтобы получить данные карты – номер, срок действия, трехзначный код. Так они смогут вывести деньги с вашей карты или совершить покупки в интернете.

Можно завести отдельную карту для шоппинга или открыть виртуальную карту. Использовать ее только для покупок в интернете и пополнять ровно на ту сумму, которая нужна для покупки.

Если данные этой карты украдут, то поживиться аферистам там будет нечем.

Можно также установить для карты защиту, и любая попытка списания средств должна будет подтверждаться кодом в сообщении на ваш телефон.