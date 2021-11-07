Эксперты рассказали, как не дать себя обмануть при взвешивании товаров на весах
Недобросовестные продавцы не редко используют несертифицированные торговые электронные весы или "подкрученные" весы, с помощью которых они обманывают покупателей при взвешивании товаров.
Об этом сообщает главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области.
"Во многих случаях взвешивание товаров действительная погрешность весов в 10-20 раз превышает пределы допустимой погрешности", - говорится в сообщении.
При этом согласно "Правилам торговли на рынках", дирекция рынка обязана установить на доступном месте исправные контрольные весы с соответствующей информационной табличкой.
Несколько рекомендаций для покупателей
Эксперты призывают украинцев быть внимательными во время покупок на рынках товара на вес.
Избегайте взвешивания товара на весах неизвестного происхождения, с отсутствующей маркировкой и поверочным клеймом.
Требуйте от продавца документы, которые подтверждают прохождение средствами измерения поверки и оценки соответствия.
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