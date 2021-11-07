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Эксперты рассказали, как не дать себя обмануть при взвешивании товаров на весах

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Воскресенье 07 ноября 2021 18:18
Эксперты рассказали, как не дать себя обмануть при взвешивании товаров на весах Фото: в Госпродпотребслужбе рассказали, как не дать себя обмануть на рынке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Недобросовестные продавцы не редко используют несертифицированные торговые электронные весы или "подкрученные" весы, с помощью которых они обманывают покупателей при взвешивании товаров.

Об этом сообщает главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области.

"Во многих случаях взвешивание товаров действительная погрешность весов в 10-20 раз превышает пределы допустимой погрешности", - говорится в сообщении.

При этом согласно "Правилам торговли на рынках", дирекция рынка обязана установить на доступном месте исправные контрольные весы с соответствующей информационной табличкой.

Несколько рекомендаций для покупателей

Эксперты призывают украинцев быть внимательными во время покупок на рынках товара на вес.

Избегайте взвешивания товара на весах неизвестного происхождения, с отсутствующей маркировкой и поверочным клеймом.

Требуйте от продавца документы, которые подтверждают прохождение средствами измерения поверки и оценки соответствия.

Напомним, в Украине рекордно начали расти цены на лук. В частности, подорожание стартовало с конца октября, но наиболее заметно цены повысились в первые дни ноября.

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