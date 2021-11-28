Як купувати речі з рук і не стати жертвою шахраїв: прості правила

У період пандемії все більше користувачів Інтернету стали віддавати перевагу онлайн-шопінгу. І разом з таким способом купівлі-продажу товарів активно почали розвиватися схеми шахрайства в Інтернеті.
Шахраї навчилися обманювати клієнтів різними способами, і часом навіть дуже обережний покупець попадається на вудку злочинців.
Як купувати речі в Інтернеті та не потрапити в лапи шахраїв, розповіли в матеріалі "24 канал".
Не варто купувати товари у сумнівних продавців, навіть якщо товар привабливий і ціна вас цілком влаштовує.
Перевірте дату реєстрації продавця, вивчіть його профіль - там повинні бути заповнені всі дані, відгуки від покупців, загальний рейтинг, кількість оголошень.
Якщо аккаунт продавця на сайті давно, а немає відгуків – це повинно насторожити.
Якщо вони є - почитайте, оскільки шахраї знають про цей фактор і можуть наповнити сторінку підробленими коментарями в стилі: "все відмінно", "Чесна ціна", "залишився задоволений покупкою".
Не ведіться на таку рекламу, бо значна знижка на дорогий товар може означати про те, що вам спробують продати підробку або товар з дефектом. Оригінальний і дорогий телефон не може продаватися за половину його реальної ціни.
Перепродаж нових речей на сайті може знизити ціну до 30%, ціну на стару – на 30-50%. Подивіться ціни в інших продавців. Якщо ціна вам здається занадто низькою - прислухайтеся до своєї інтуїції.
Завжди цікавтеся у продавця товаром. Перед покупкою iPhone попросіть відправити серійний номер і скріншот з даними про батарею.
При покупці одягу уточнюйте розмір, попросіть фото наживо або на манекені, можна запитати додаткові виміри. Уточніть, що з бирками, серійним номером і лого бренду.
Якщо продавець відмовляється надати інфо або фото – це повинно викликати підозри в чесності продавця. Шахрай не зможе переміряти одяг, тому, що його у нього просто немає.
Мабуть, це правило є одним з найважливіших. Найчастіше шахраї використовують фішинг - відправляють клієнту посилання на сторонній ресурс або переходять для обговорення на сторонні додатки.
Якщо Вам надіслали посилання на оплату в чат – будьте впевнені, що ви маєте справу з шахраєм.
При натисканні на посилання клієнт відразу потрапляє на фішинговий сайт (підставний). Зовні він може виглядати як оригінальний.
Багато людей не помічають підміну і залишають дані своїх банківських карт на сайті шахраїв.
Не переходьте за підозрілими посиланнями, які вам приходять в електронних листах, соціальних мережах, месенджерах.
Не завантажуйте файли з повідомлень, які ви не чекали.
Схема з передоплатою - найпопулярніша і найстаріша. Продавець запевняє покупця, що потрібний йому товар залишився в одному екземплярі й вже є черга з інших бажаючих. Товар дістанеться тому, хто першим внесе передоплату.
Ці маніпуляції підстьобують покупця купити товар швидше і відправити всю суму вперед.
Замовляйте товари післяплатою або використовуйте опції безпечної оплати на інтернет-ресурсах.
При використанні цієї функції майданчик заморожує суму до того часу, поки покупець не забере свій товар з пошти.
Якщо все добре, то кошти йдуть продавцеві, якщо товар не підійшов - повертаються на рахунок покупця.
Якщо продавець відмовляється від цієї функції та стверджує, що товар в іншому місті або країні – шукайте того, хто готовий зустрітися особисто.
Шахраї використовують різні схеми, щоб отримати дані карти – номер, термін дії, тризначний код. Так вони зможуть вивести гроші з вашої картки або зробити покупки в Інтернеті.
Можна завести окрему карту для шопінгу або відкрити віртуальну карту. Використовувати її тільки для покупок в Інтернеті та поповнювати рівно на ту суму, яка потрібна для покупки.
Якщо дані цієї карти вкрадуть, то поживитися аферистам там буде нічим.
Можна також встановити для карти захист, і будь-яка спроба списання коштів повинна буде підтверджуватися кодом в повідомленні на ваш телефон.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шахраї придумали нову схему обману через "Нову Пошту".
А також розповідали про те, як не дати себе обдурити при зважуванні товарів на вагах.