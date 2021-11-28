Як купувати речі з рук і не стати жертвою шахраїв: прості правила

Завжди перевіряйте продавця

Не варто купувати товари у сумнівних продавців, навіть якщо товар привабливий і ціна вас цілком влаштовує.

Перевірте дату реєстрації продавця, вивчіть його профіль - там повинні бути заповнені всі дані, відгуки від покупців, загальний рейтинг, кількість оголошень.

Якщо аккаунт продавця на сайті давно, а немає відгуків – це повинно насторожити.

Якщо вони є - почитайте, оскільки шахраї знають про цей фактор і можуть наповнити сторінку підробленими коментарями в стилі: "все відмінно", "Чесна ціна", "залишився задоволений покупкою".

"Вигідні" пропозиції

Не ведіться на таку рекламу, бо значна знижка на дорогий товар може означати про те, що вам спробують продати підробку або товар з дефектом. Оригінальний і дорогий телефон не може продаватися за половину його реальної ціни.

Перепродаж нових речей на сайті може знизити ціну до 30%, ціну на стару – на 30-50%. Подивіться ціни в інших продавців. Якщо ціна вам здається занадто низькою - прислухайтеся до своєї інтуїції.

Запитуйте додаткову інформацію

Завжди цікавтеся у продавця товаром. Перед покупкою iPhone попросіть відправити серійний номер і скріншот з даними про батарею.

При покупці одягу уточнюйте розмір, попросіть фото наживо або на манекені, можна запитати додаткові виміри. Уточніть, що з бирками, серійним номером і лого бренду.

Якщо продавець відмовляється надати інфо або фото – це повинно викликати підозри в чесності продавця. Шахрай не зможе переміряти одяг, тому, що його у нього просто немає.

Не йдіть з сайту і не переходьте за посиланнями

Мабуть, це правило є одним з найважливіших. Найчастіше шахраї використовують фішинг - відправляють клієнту посилання на сторонній ресурс або переходять для обговорення на сторонні додатки.

Якщо Вам надіслали посилання на оплату в чат – будьте впевнені, що ви маєте справу з шахраєм.

При натисканні на посилання клієнт відразу потрапляє на фішинговий сайт (підставний). Зовні він може виглядати як оригінальний.

Багато людей не помічають підміну і залишають дані своїх банківських карт на сайті шахраїв.

Не переходьте за підозрілими посиланнями, які вам приходять в електронних листах, соціальних мережах, месенджерах.

Не завантажуйте файли з повідомлень, які ви не чекали.

Не погоджуйтеся на передоплату

Схема з передоплатою - найпопулярніша і найстаріша. Продавець запевняє покупця, що потрібний йому товар залишився в одному екземплярі й вже є черга з інших бажаючих. Товар дістанеться тому, хто першим внесе передоплату.

Ці маніпуляції підстьобують покупця купити товар швидше і відправити всю суму вперед.

Замовляйте товари післяплатою або використовуйте опції безпечної оплати на інтернет-ресурсах.

При використанні цієї функції майданчик заморожує суму до того часу, поки покупець не забере свій товар з пошти.

Якщо все добре, то кошти йдуть продавцеві, якщо товар не підійшов - повертаються на рахунок покупця.

Якщо продавець відмовляється від цієї функції та стверджує, що товар в іншому місті або країні – шукайте того, хто готовий зустрітися особисто.

Заведіть окрему карту для покупок в Інтернеті

Шахраї використовують різні схеми, щоб отримати дані карти – номер, термін дії, тризначний код. Так вони зможуть вивести гроші з вашої картки або зробити покупки в Інтернеті.

Можна завести окрему карту для шопінгу або відкрити віртуальну карту. Використовувати її тільки для покупок в Інтернеті та поповнювати рівно на ту суму, яка потрібна для покупки.

Якщо дані цієї карти вкрадуть, то поживитися аферистам там буде нічим.

Можна також встановити для карти захист, і будь-яка спроба списання коштів повинна буде підтверджуватися кодом в повідомленні на ваш телефон.