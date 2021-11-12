Мошенники придумали новую схему "развода" через Новую почту: страдают пенсионеры

Мошенники в Украине придумали новую схему обмана украинцев. В основном, жертвами становятся пожилые люди. И мошенники используют в своих целях "Новую почту".

Как выглядит эта схема, рассказали в Telegram-канале " Харьков 1654 ".

Житель Харькова рассказал, что мошенники используют Новую почту для отправки посылок, которые никто не заказывал.

Жертве приходит уведомление о прибытии посылки с оплатой наложенным платежом. А внутри оказываются листовки и шампунь.

"Новый способ развода на деньги. Приходит сообщение от "Новой почты", что вам отправлена посылка с наложенным платежом. Которую вы не заказывали. Мой отец живет в поселке и подумал, что мы ему что-то отправили, оплатил посылку на 500 гривен, ему дали коробку, в которой шампунь и вот такая листовка с лохотроном", - описал схему харьковчанин.

Он показал, какие листовки присылают людям. В них содержится текст о том, что человек получил большой денежный приз и для его получения нужно сообщить номер банковской карты в течение 24 часов.

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Как отметил автор сообщения, таким способом могут обмануть пенсионеров и призвал предупредить своих родителей.

В комментариях пользователи сообщили, что схема такого обмана появилась уже давно. А перед отплатой посылки на "Новой почте" есть возможность посмотреть перед оплатой содержимое посылки. Однако в схеме мошенников посмотреть посылку перед оплатой не да.т, по указанию отправителя.

Подобную схему мошенники используют и на "Укрпочте" – пенсионерам приходят "посылки счастья" и "письма счастья".