ru ua
Пт, 12 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Мошенники придумали новую схему "развода" через Новую почту: страдают пенсионеры

Новина українською →
Пятница 12 ноября 2021 18:43
Мошенники придумали новую схему "развода" через Новую почту: страдают пенсионеры Мошенники запустили новую схему аферы через Новую почту (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Мошенники в Украине придумали новую схему обмана украинцев. В основном, жертвами становятся пожилые люди. И мошенники используют в своих целях "Новую почту".

Как выглядит эта схема, рассказали в Telegram-канале "Харьков 1654".

Житель Харькова рассказал, что мошенники используют Новую почту для отправки посылок, которые никто не заказывал.

Жертве приходит уведомление о прибытии посылки с оплатой наложенным платежом. А внутри оказываются листовки и шампунь.

"Новый способ развода на деньги. Приходит сообщение от "Новой почты", что вам отправлена посылка с наложенным платежом. Которую вы не заказывали. Мой отец живет в поселке и подумал, что мы ему что-то отправили, оплатил посылку на 500 гривен, ему дали коробку, в которой шампунь и вот такая листовка с лохотроном", - описал схему харьковчанин.

Он показал, какие листовки присылают людям. В них содержится текст о том, что человек получил большой денежный приз и для его получения нужно сообщить номер банковской карты в течение 24 часов.

Мошенники придумали новую схему &quot;развода&quot; через Новую почту: страдают пенсионерыМошенники придумали новую схему &quot;развода&quot; через Новую почту: страдают пенсионеры

Скриншот

Как отметил автор сообщения, таким способом могут обмануть пенсионеров и призвал предупредить своих родителей.

В комментариях пользователи сообщили, что схема такого обмана появилась уже давно. А перед отплатой посылки на "Новой почте" есть возможность посмотреть перед оплатой содержимое посылки. Однако в схеме мошенников посмотреть посылку перед оплатой не да.т, по указанию отправителя.

Подобную схему мошенники используют и на "Укрпочте" – пенсионерам приходят "посылки счастья" и "письма счастья".

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники придумали наглую схему "развода" украинцев через "Новую почту".

А также рассказывали о том, что мошенники сняли с украинки "порчу" и украли все ее деньги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новая почта Схемы мошенников
LITE
Без фена и утюжка: топ-5 укладок на немытые волосы, которые выбирают звезды Голливуда
Без фена и утюжка: топ-5 укладок на немытые волосы, которые выбирают звезды Голливуда