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Покров Пресвятой Богородицы: душевные красивые поздравления со светлым праздником

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Четверг 14 октября 2021 06:01
Покров Пресвятой Богородицы: душевные красивые поздравления со светлым праздником Фото: поздравления в праздник Покров Пресвятой Богородицы 14 октября (printers.com)
Автор: Владимир Костырин

Покров Пресвятой Богородицы украинцы традиционно отмечают 14 октября, и в этот большой православный праздник, посвященный явлению Богоматери с ее защитной покровой, оберегающий христиан от врагов, верующие поздравляют друзей, знакомых и родных, и желают заступничества Девы Марии перед любыми невзгодами и вызовами.

Теплые душевные поздравления с Покровом, которые помогут выразить добрые эмоции и поделиться заботой с близкими в светлый праздник - мы собрали в материале ниже.

Поздравления с праздником Покров Пресвятой Богородицы в открытках и стихах, прозе и видео

***

Пусть Богородица покровом
Своим от горя защитит,
Чтоб были в доме все здоровы,
И жили дружно, без обид.

Пусть дети в мире подрастают,
Не будет зла в душе у них,
А Богоматерь Пресвятая
Следит, чтоб смех их не затих.

***

Пусть Богородица Святая
Покровом вас от бед накроет,
Пусть от болезней защищает
И душу с сердцем успокоит.

С Покровом вас я поздравляю,
Пусть сердце радость наполняет,
Желаю жить не унывая,
Пусть Бог во всем вам помогает.

***

Покров Пресвятой Богородицы: душевные красивые поздравления со светлым праздником

***

В день Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы хочу от чистого сердца пожелать вам, чтобы ее покровительство защитило от всех земных напастей. Пусть ваша душа будет согрета чистой любовью и надеждой на благословенные грядущие времена. Да пребудет с вами вера в свет Божьей благодати и его помощь. Многая лета!

***

Желаю, чтобы Божья Мать
Тебя всегда оберегала,
Чтоб не дала тебе страдать
И благодатью покрывала.

Чтоб светлый ангел вместе с ней
Ответил на твои молитвы,
Много дарил счастливых дней
И поддержал в житейских битвах.

***

Покров Пресвятой Богородицы: душевные красивые поздравления со светлым праздником

***

Окутана покровом, незримым вся земля,
Святая Богородица всегда хранит тебя.
И путь твой освещая заботливо, любя,
В молитвах помогает обрести себя.
Пусть в этот светлый праздник сбудутся мечты,
Господом услышаны будут все мольбы.

***

Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы. Пусть не будет горечи и суматохи в твоей жизни, пусть к счастью и успеху приводит всякий путь, пусть тобою движет сила добродушия и милосердия, пусть в ответ на молитвы твои небеса шлют благо и радость.

***

Покров Пресвятой Богородицы: душевные красивые поздравления со светлым праздником

***

С днем святым, благим и чистым
Поздравления принимай.
В день Покрова свое сердце
Для молитвы открывай.

Богородица покроет,
Твою душу исцелит,
От напастей и терзаний
Защитит и сохранит.

***

Богородицы покров
Сегодня наступил,
Будь благороден и здоров,
Пусть жизнь подарит сил!

Уж скоро вьюжная зима,
Катанье с горки, кутерьма,
Пусть теплота в душе живет
И Бог хранит от всех невзгод!

***

Покров Пресвятой Богородицы: душевные красивые поздравления со светлым праздником

***

Пусть Мать Божия укрывает вас своим покровом и ни одно на земле горе и несчастье не коснется вас. Появилась она в день Покрова, явив свою любовь к людям - так и всегда будет защищать нас.

***

Пусть Покрова вам дарит любовь,
Укрывает от зла и ненастья,
И одарит ваш дом лишь добром,
И всем тем, что относится к счастью.

Хоть Покрова и зиму несет,
Пусть в сердцах ваших солнышко светит,
Чтоб заботы все стали не в счет,
Жизнь была только в красочном цвете!

***

Покров Пресвятой Богородицы: душевные красивые поздравления со светлым праздником

***

С праздником! Пусть свет наполнит Ваши дома, чтоб звучали в их стенах счастливые голоса и звонкий смех, светились улыбки. Пусть Пресвятая Богородица слышит Ваши молитвы, оберегая от дурных вестей и напастей.

***

Пусть Божья Матерь вас оберегает,
От неприятных дней остерегает.
Пусть дарит силу, счастье, процветание,
Здоровье и любовь, и сострадание.

Пусть царствует весна и мир в округе,
Чтобы в жизни были лишь хорошие заслуги.
Пусть ангел светлый на пути стоит.
И свято всю семью вовек хранит.

***

***

***

Ранее мы рассказывали, какой запрет строго запрещено нарушать в праздник Покров Пресвятой Богородицы.

А также писали о сильной молитве на Покров Пресвятой Богородицы на исполнение желания.

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