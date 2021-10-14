Покров Пресвятой Богородицы: душевные красивые поздравления со светлым праздником

Покров Пресвятой Богородицы украинцы традиционно отмечают 14 октября, и в этот большой православный праздник, посвященный явлению Богоматери с ее защитной покровой, оберегающий христиан от врагов, верующие поздравляют друзей, знакомых и родных, и желают заступничества Девы Марии перед любыми невзгодами и вызовами.

Теплые душевные поздравления с Покровом, которые помогут выразить добрые эмоции и поделиться заботой с близкими в светлый праздник - мы собрали в материале ниже.

Поздравления с праздником Покров Пресвятой Богородицы в открытках и стихах, прозе и видео

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Пусть Богородица покровом

Своим от горя защитит,

Чтоб были в доме все здоровы,

И жили дружно, без обид.

Пусть дети в мире подрастают,

Не будет зла в душе у них,

А Богоматерь Пресвятая

Следит, чтоб смех их не затих.

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Пусть Богородица Святая

Покровом вас от бед накроет,

Пусть от болезней защищает

И душу с сердцем успокоит.

С Покровом вас я поздравляю,

Пусть сердце радость наполняет,

Желаю жить не унывая,

Пусть Бог во всем вам помогает.

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В день Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы хочу от чистого сердца пожелать вам, чтобы ее покровительство защитило от всех земных напастей. Пусть ваша душа будет согрета чистой любовью и надеждой на благословенные грядущие времена. Да пребудет с вами вера в свет Божьей благодати и его помощь. Многая лета!

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Желаю, чтобы Божья Мать

Тебя всегда оберегала,

Чтоб не дала тебе страдать

И благодатью покрывала.

Чтоб светлый ангел вместе с ней

Ответил на твои молитвы,

Много дарил счастливых дней

И поддержал в житейских битвах.

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Окутана покровом, незримым вся земля,

Святая Богородица всегда хранит тебя.

И путь твой освещая заботливо, любя,

В молитвах помогает обрести себя.

Пусть в этот светлый праздник сбудутся мечты,

Господом услышаны будут все мольбы.

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Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы. Пусть не будет горечи и суматохи в твоей жизни, пусть к счастью и успеху приводит всякий путь, пусть тобою движет сила добродушия и милосердия, пусть в ответ на молитвы твои небеса шлют благо и радость.

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С днем святым, благим и чистым

Поздравления принимай.

В день Покрова свое сердце

Для молитвы открывай.

Богородица покроет,

Твою душу исцелит,

От напастей и терзаний

Защитит и сохранит.

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Богородицы покров

Сегодня наступил,

Будь благороден и здоров,

Пусть жизнь подарит сил!

Уж скоро вьюжная зима,

Катанье с горки, кутерьма,

Пусть теплота в душе живет

И Бог хранит от всех невзгод!

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Пусть Мать Божия укрывает вас своим покровом и ни одно на земле горе и несчастье не коснется вас. Появилась она в день Покрова, явив свою любовь к людям - так и всегда будет защищать нас.

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Пусть Покрова вам дарит любовь,

Укрывает от зла и ненастья,

И одарит ваш дом лишь добром,

И всем тем, что относится к счастью.

Хоть Покрова и зиму несет,

Пусть в сердцах ваших солнышко светит,

Чтоб заботы все стали не в счет,

Жизнь была только в красочном цвете!

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С праздником! Пусть свет наполнит Ваши дома, чтоб звучали в их стенах счастливые голоса и звонкий смех, светились улыбки. Пусть Пресвятая Богородица слышит Ваши молитвы, оберегая от дурных вестей и напастей.

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Пусть Божья Матерь вас оберегает,

От неприятных дней остерегает.

Пусть дарит силу, счастье, процветание,

Здоровье и любовь, и сострадание.

Пусть царствует весна и мир в округе,

Чтобы в жизни были лишь хорошие заслуги.

Пусть ангел светлый на пути стоит.

И свято всю семью вовек хранит.

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