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Покров Пресвятой Богородицы: никогда не нарушайте этот запрет - будет год несчастий

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Среда 13 октября 2021 18:00
Покров Пресвятой Богородицы: никогда не нарушайте этот запрет - будет год несчастий Фото: Что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Покров Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается по православному календарю 14 октября. Этот праздник связан с легендой о заступничестве Девы Марии, которая своим покровом (особой накидкой - омофором) защитила от варваров великий город Константинополь. Покров - великий недвунадесятый праздник, который в народе связан с началом сезона свадеб, а также встречей осени с зимой.

Что нельзя делать в праздник, чтобы не навлечь на себя серьезные неприятности - читайте ниже в нашем материале.

Что строго запрещено делать на Покров

Очень важно в этот день не грустить. Считается, что плохое настроение и уныние может сопровождать вас в течение следующего года. И наоборот - чем веселее вы проведете праздник, тем счастливее будете.

Еще одним важным табу на праздник является отказ в гостеприимстве. Если к вам пришли гости - угостите их как можно богаче. Чем пышнее стол - тем больше достатка в течение года.

Также 14 октября нельзя делать следующее:

  • тяжело работать, заниматься хозяйством, уборкой, стиркой, готовкой сложных блюд,
  • заниматься ремонтом, строительством,
  • ругаться, бранится, материться,
  • злоупотреблять спиртным,
  • одалживать или просить в долг,
  • девушкам - отказывать сватам - иначе женихов будет ждать еще три года,
  • стричь волосы, ногти, бороду, а также мыться - сделайте это накануне.

А вот что нужно сделать на Покров Пресвятой Богородицы

Испеките блины и угостите ими не только родных и друзей, но и домового, чтобы он не чудил целый год.

Устройте вечером застолье - радуйтесь, веселитесь, но помните о мере. Поделитесь угощением с нуждающимися - вам будет благо.

Простите всех людей, на которых есть обида. Это даст освобождение от негатива и привлечет в вашу жизнь хороших людей, события и настроение.

Раньше с Покрова начинались свадьбы. А чтобы семейная жизнь была удачной, молодые люди шли в церковь и ставили свечу у иконы.

Отметим, что в Украине 14 октября является выходным. Ведь в этот день помимо великого православного праздника отмечается День защитника Украины, а также День украинского казачества.

Ранее мы писали, что нужно обязательно сделать до праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

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