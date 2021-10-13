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Сильная молитва на Покров Пресвятой Богородицы, которая исполнит ваше самое заветное желание

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Среда 13 октября 2021 21:00
Сильная молитва на Покров Пресвятой Богородицы, которая исполнит ваше самое заветное желание Фото: Как правильно помолиться на Покров 14 октября (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Покров Пресвятой Богородицы - особенный день в православном календаре, который ежегодно отмечается 14 октября. Этот праздник связан с легендой о Божьей Матери, которая своим покровом - особой накидкой омофором - защитила от варваров великий город Константинополь и его жителей.

Как помолиться на Покров, чтобы привлечь счастье и радость в вашу жизнь и как провести великий день - читайте ниже в нашем материале.

О чем нужно молиться Богородице

Как правило, молитвы пресвятой Деве Марии связаны с семейным счастьем. Богородицу просят об удачном замужестве, ладе, мире и достатке в семье. Можно просить о здоровье, помощи, поддержке, защите, любви и гармонии в браке.

Самое важное - искренне верить в то, о чем вы просите. Ведь в этот день Богородица как бы оберегает вас своим покровом от бед, горестей и невзгод.

Молитва Пресвятой Богородице на замужество

О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойной слуги Твоей, и вознеси ее ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив он будет просьбам нашим. Прибегаю к Тебе как к Заступнице нашей: услышь нас, молящихся Тебе, покрой нас покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего нам всех благ: супругам любви да согласия, детям послушания, обиженным терпения, скорбящим благодушия, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды.

Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего моего: дай мне супруга честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли Тебя и милосердного Бога: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Короткая молитва Богородице для любви в семейном союзе

Как любит дитя мать до семи лет и шагу не хочет без нее ступить,
так и муж - раб Божий (имя - не налюбовался на рабу Божью (имя).
И радовались бы они друг на друга, как мать на дитя, а дитя на мать любимую.
Запираю свою молитву на святы ключи, святы замки.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Как провести великий праздник

В этот день принято готовить угощения для семьи, друзей и близких. Стол должен быть щедрым, тогда таким же будет весь следующий год.

Обязательно испеките блины, а также караваи. Эти угощения являются традиционными для праздника. Раздайте еду нуждающимся, проявите щедрость и будьте гостеприимными.

Простите в этот день обиды, помолитесь за тех, кто желал вам зла. И думайте только о хорошем, чтобы привлечь позитив в вашу жизнь.

А еще раньше с Покрова начинались свадьбы. Чтобы семейная жизнь была удачной, молодые люди шли в церковь и ставили свечу у иконы.

Ранее мы писали, что категорически нельзя делать на Покров, чтобы не навлечь беду.

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