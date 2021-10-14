Покрова Пресвятої Богородиці: душевні красиві привітання зі світлим святом
Покрову Пресвятої Богородиці українці традиційно відзначають 14 жовтня, і в це велике православне свято, присвячене явленню Богоматері з її захисною покровою, що оберігає християн від ворогів, віруючі вітають друзів, знайомих і рідних, і бажають заступництва Діви Марії перед будь-якими негараздами і викликами.
Теплі душевні привітання з Покровою, які допоможуть висловити добрі емоції та поділитися турботою з близькими у світле свято - ми зібрали в матеріалі нижче.
Привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці у листівках і віршах, прозі та відео
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Як вороги колись палили
Константинополя жита -
Покрови хусткою накрила
Всіх Богородиця свята.
Коли навколо царство змови
Марнує прожиті літа,
Накриє хусткою Покрови
Нас Богородиця свята.
Молитва з Богом є розмова,
І часто подумки без слів,
А Бога Матері Покрова
Хай вбереже від ворогів.
Від сил кривавих і ворожих,
Що нашу землю гнітять знов,
Хай буде завжди на сторожі
Від Богородиці Покров.
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У свято Покрови хочу побажати,
Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!
Хай радість будинок ваш не покидає,
А віра хай серце лише зігріває.
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У день Покрови Пресвятої Владичиці нашої Богородиці хочу від чистого серця побажати вам, щоб її заступництво захистило від усіх земних напастей. Нехай ваша душа буде зігріта чистою любов'ю і надією на благословенні прийдешні часи. Нехай буде з вами віра у світло Божої благодаті і його допомога. Многая літа!
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У Покрову Богородиці Святої
Хай щастя буде з тобою!
Радість, мир, здоров'я
І благодать з любов'ю!
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На день Покрови чудотворний
Хочу щастя я Вам побажати.
Працювати в радість, плідно,
І ніколи не сумувати.
Нехай Богородиця закриє,
Вас від хвороб і бід.
А все нечисте та погане,
Розтане просто, як весною сніг.
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Вітаю з Покровою Пресвятої Богородиці. Нехай не буде гіркоти та метушні у твоєму житті, нехай до щастя й успіху приводить всякий шлях, нехай тобою рухає сила добродушності та милосердя, хай у відповідь на молитви твої небеса шлють благо і радість.
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В день Покрови бажаю сердечно,
Щоб ти був щасливий безмежно.
Нехай Богородиця від бід вкриє
І на краще долю твою влаштує.
На все нехай буде Божа воля,
Щасливою буде твоя доля!
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Хай Матір Божа вас оберігає,
Від неприємностей застерігає.
Нехай дарує силу й процвітання,
І хай здійсняться всі бажання.
Нехай царює мир й любов в сім'ї,
Щоб поруч вірні друзі лиш були!
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Нехай Мати Божа укриває вас своїм покровом і жодне на землі горе і нещастя не торкнеться вас. З'явилася вона в день Покрови, явивши свою любов до людей - так і завжди буде захищати нас.
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Пречиста Свята Покрово –
Козаків покровителько!
І наших звичаїв хранителько!
Молюся тобі, Богородице мила,
Щоб славою ти Україну покрила,
Як землю багрянцем дібров,
Щоб ворог її не зборов.
Даруй доброту і любов.
Візьми нас під свій Материнський Покров!
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Зі святом! Нехай світло наповнить ваші оселі, щоб звучали в їх стінах щасливі голоси і дзвінкий сміх, світилися посмішки. Нехай Пресвята Богородиця чує ваші молитви, оберігаючи від поганих звісток і напастей.
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Свята Заступнице! Пречиста Діво!
Ти оповий нас Покровом білим,
І під опіку візьми Вкраїну,
Не дай їй впасти знов на коліна.
Народ наш просить захисту в Тебе,
Бо Ти - Цариця Землі і Неба,
Прийми нас ще раз під свій Покров,
Вкотре благаємо Тебе ми знов.
Ти захисти нам Матір-Вкраїну,
Не дай зробити з неї руїну,
З колін підвестись нам поможи,
Вкраїну вільну нам збережи.
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Раніше ми розповідали, яку заборону суворо заборонено порушувати у свято Покрови Пресвятої Богородиці.
А також писали про сильну молитву на Покрову Пресвятої Богородиці на здійснення бажання.