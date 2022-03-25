Покормите птиц, чтобы ускорить весну: что можно и нельзя делать 25 марта, у кого именины

Традиции 25 марта

Когда-то в народе говорили: "Феофан, пробил дыру". Люди продолжали встречать весну и наблюдали за природными явлениями, чтобы понять, какой будет погода в ближайшее время.

В этот день проводили многочисленные обряды, которые защищают от болезней и сглаза.

25 марта принято угощать птиц семенами, чтобы ускорить приход весны.

Что нельзя делать

Слишком копаться в своих мыслях, ища негатив.

Конфликтовать, ругаться с родными, желать зла близким

Браться за слишком сложные задачи, ведь они могут не удастся.

Важные приметы на Феофана 25 марта

Деревья инеем покрыты - к дождливому июню.

Установилась настоящая весенняя погода в этот день - лето будет ненастным.

Туман поднимается вверх - к дождю, опускается вниз - к солнечной погоде.

Именины в этот день празднуют: Мария, Арон, Симон, Феофан, Прокоп, Григорий и Семен.

Что выдающегося произошло в этот день

1857 - парижанин Леон Скотт запатентовал древнейшее известное устройство для записи звука.

1917 - в Петрограде состоялась 20-тысячная украинская манифестация под национальными флагами.

1949 - началась массовая депортация до ста тысяч жителей балтийских республик в Сибирь.

1957 - Бельгия, ФРГ, Франция, Италия, Люксембург и Нидерланды подписали в Риме основополагающие евроинтеграционные договоры, которыми основаны ЕЭС и Евратом.

1983 - На телепрограмме ("Motown 25: Yesterday, Today, Forever"), Майкл Джексон продемонстрировал элемент танца под названием "Лунная Походка".

1992 - Верховная Рада Украины приняла Закон "О Службе безопасности Украины", которым были определены основные задачи для украинской спецслужбы.

1993 - создано Центральное бюро Интерпола Украины.