Покормите птиц, чтобы ускорить весну: что можно и нельзя делать 25 марта, у кого именины

25 марта 2022 года отмечается День Службы безопасности Украины, а также Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. В православной церкви чтят память Лидской иконы Божией Матери, а также день преподобного Феофана Исповедника. В народе день называют Феофана, и он имеет особые традиции.
Что можно и нельзя делать, какие традиции этого дня и у кого день ангела - читайте ниже в материале Lite.
Традиции 25 марта
Когда-то в народе говорили: "Феофан, пробил дыру". Люди продолжали встречать весну и наблюдали за природными явлениями, чтобы понять, какой будет погода в ближайшее время.
В этот день проводили многочисленные обряды, которые защищают от болезней и сглаза.
25 марта принято угощать птиц семенами, чтобы ускорить приход весны.
Что нельзя делать
Важные приметы на Феофана 25 марта
Именины в этот день празднуют: Мария, Арон, Симон, Феофан, Прокоп, Григорий и Семен.
Что выдающегося произошло в этот день
1857 - парижанин Леон Скотт запатентовал древнейшее известное устройство для записи звука.
1917 - в Петрограде состоялась 20-тысячная украинская манифестация под национальными флагами.
1949 - началась массовая депортация до ста тысяч жителей балтийских республик в Сибирь.
1957 - Бельгия, ФРГ, Франция, Италия, Люксембург и Нидерланды подписали в Риме основополагающие евроинтеграционные договоры, которыми основаны ЕЭС и Евратом.
1983 - На телепрограмме ("Motown 25: Yesterday, Today, Forever"), Майкл Джексон продемонстрировал элемент танца под названием "Лунная Походка".
1992 - Верховная Рада Украины приняла Закон "О Службе безопасности Украины", которым были определены основные задачи для украинской спецслужбы.
1993 - создано Центральное бюро Интерпола Украины.
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