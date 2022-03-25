Погодуйте птахів, щоб пришвидшити весну: що можна і не можна робити 25 березня, у кого іменини

25 березня 2022 року відзначається День Служби безпеки України, а також Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі. В православній церкві шанують пам'ять Лідської ікони Божої Матері, а також день преподобного Феофана Сповідника. В народі день називають Феофана, і він має особливі традиції.
Що можна і не можна робити, які традиції цього дня і у кого день ангела - читайте нижче в матеріалі Lite.
Традиції 25 березня
Колись у народі казали: "Феофан, пробив дірку". Люди продовжували зустрічати весну і спостерігали за природними явищами, щоб зрозуміти, якою буде погода найближчим часом.
В цей день проводили численні обряди, які захищають від хвороб та пристріту.
25 березня заведено пригощати птахів насінням, щоб пришвидшити прихід весни.
Що не можна робити
Важливі прикмети на Феофана 25 березня
Іменини в цей день святкують: Марія, Арон, Симон, Феофан, Прокіп, Григорій та Семен.
Що визначного сталося в цей день
1857 - парижанин Леон Скотт запатентував найдавніший відомий пристрій для запису звуку.
1917 - у Петрограді відбулася 20-тисячна українська маніфестація під національними прапорами.
1949 - почалась масова депортація до ста тисяч жителів балтійських республік до Сибіру.
1957 - Бельгія, ФРН, Франція, Італія, Люксембург і Нідерланди підписали в Римі основоположні євроінтеграційні договори, якими засновані ЄЕС та Євратом.
1983 - На телепрограмі ("Motown 25: Yesterday, Today, Forever"), Майкл Джексон продемонстрував елемент танцю під назвою "Місячна Хода".
1992 - Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Службу безпеки України", яким було визначено основні завдання для української спецслужби.
1993 - створене центральне бюро Інтерполу України.
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