RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Погодуйте птахів, щоб пришвидшити весну: що можна і не можна робити 25 березня, у кого іменини

Фото: Чим визначний день 25 березня (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

25 березня 2022 року відзначається День Служби безпеки України, а також Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі. В православній церкві шанують пам'ять Лідської ікони Божої Матері, а також день преподобного Феофана Сповідника. В народі день називають Феофана, і він має особливі традиції.

Що можна і не можна робити, які традиції цього дня і у кого день ангела - читайте нижче в матеріалі Lite.

Традиції 25 березня

Колись у народі казали: "Феофан, пробив дірку". Люди продовжували зустрічати весну і спостерігали за природними явищами, щоб зрозуміти, якою буде погода найближчим часом.

В цей день проводили численні обряди, які захищають від хвороб та пристріту.

25 березня заведено пригощати птахів насінням, щоб пришвидшити прихід весни.

Що не можна робити

  • Надто копатись у своїх думках, шукаючи негатив.
  • Конфліктувати, лаятися з рідними, бажати зла близьким
  • Братись за надто складні завдання, адже вони можуть не вдатися.

Важливі прикмети на Феофана 25 березня

  • Дерева інеєм покриті - до дощового червня.
  • Встановилася справжня весняна погода в цей день - літо буде непогожим.
  • Туман піднімається вгору - до дощу, опускається вниз - до сонячної погоди.

Іменини в цей день святкують: Марія, Арон, Симон, Феофан, Прокіп, Григорій та Семен.

Що визначного сталося в цей день

1857 - парижанин Леон Скотт запатентував найдавніший відомий пристрій для запису звуку.

1917 - у Петрограді відбулася 20-тисячна українська маніфестація під національними прапорами.

1949 - почалась масова депортація до ста тисяч жителів балтійських республік до Сибіру.

1957 - Бельгія, ФРН, Франція, Італія, Люксембург і Нідерланди підписали в Римі основоположні євроінтеграційні договори, якими засновані ЄЕС та Євратом.

1983 - На телепрограмі ("Motown 25: Yesterday, Today, Forever"), Майкл Джексон продемонстрував елемент танцю під назвою "Місячна Хода".

1992 - Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Службу безпеки України", яким було визначено основні завдання для української спецслужби.

1993 - створене центральне бюро Інтерполу України.

Раніше ми писали, коли в Україні святкуватимуть Великдень 2022 і як вирахувати дату свята.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні