ru ua
Пт, 18 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пасха 2022: когда будем праздновать по православному и католическому календарю

Новина українською →
Пятница 18 марта 2022 18:55
Пасха 2022: когда будем праздновать по православному и католическому календарю Фото: Пасха 2022 в Украине (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Пасха 2022 будет отмечаться в этом году в конце апреля по православному календарю, а по католическому - на неделю ранее.

Даты праздников, важные традиции - читайте в материале Lite ниже.

Когда отпразднуем Пасху

Пасха - самый большой православный праздник с подвижной датой. В этом году она будет отмечаться 24 апреля.

Дата Пасхи в католическом календаре также меняется. В 2022-м году это будет 17 апреля.

Как высчитать дату Пасхи

Интересно, что вычислить дату Пасхи можно самостоятельно. Для этого понадобится лунный календарь. Зная дату первого полнолуния после весеннего равноденствия 21 марта, мы сможем определить, когда праздновать Великое Воскресенье.

В этом году в апреле полнолуние 16 апреля, соответственно Пасха отмечается через неделю в первое воскресенье, то есть 24-го числа.

Если же этот день совпадает с еврейским праздником Песах, ее переносят еще на неделю вперед.

Даты православной Пасхи наперед известны, это:

  • Пасха 2023 - 16 апреля
  • Пасха 2024 - 5 мая
  • Пасха 2025 - 20 апреля
  • Пасха 2026 - 12 апреля
  • Пасха 2027 - 2 мая
  • Пасха 2028 - 16 апреля
  • Пасха 2029 - 8 апреля
  • Пасха 2030 - 28 апреля

Отметим, что кроме самого праздника Пасхи большое значение имеет Страстная неделя. Здесь каждый день считается Великим и символизирует собой Страсти Христовы.

В сам же праздник принято радоваться, веселиться и "христосаться". Конечно же освящать паски и играть крашенками в битки.

Верующие обмениваются приветствиями "Христос Воскрес", "Воистину Воскрес", желают друг другу добра, процветания, благополучия.

    Ранее мы писали про православный календарь на апрель 2022, какие праздники будем отмечать.

    Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

    Победа будет за нами! Слава Украине!

    Читайте LITE в Google News
    Праздники в Украине
    STYLER
    Перевод часов в Украине на летнее время 2022: когда и куда крутнуть стрелки
    Перевод часов в Украине на летнее время 2022: когда и куда крутнуть стрелки