Покладіть подушку в це місце під час сну, і здивуєтеся результату

Подушку під час сну треба класти не тільки під голову, але й затискати між ніг. Кажуть, такий спосіб відпочинку може бути дійсно корисним, особливо деяким категоріям людей.

Навіщо подушка між ніг

Спробуйте так поспати і зрозумієте, що подушка між ніг надає комфорту, зменшує тиск і м'язову напругу тіла.

Цьому сприяє краща фіксація нашого тіла. Як наслідок - ми не прокидаємося серед ночі в пошуках іншої зручної пози.

Якщо болить спина

Сон з хворою спиною викликає дискомфорт та страждання, людина крутиться і в результаті погано відпочиває.

Поклавши подушку між колін, ми створюємо для спини більш нейтральне положення.

Краще положення ніг і тазу

Коли ми спимо на боці, одна нога падає на іншу і відбувається перекручення тазу та стегон, що викривляє хребет.

Сон з подушкою між ніг забезпечує рівне положення ніг і тазу. В результаті ви прокидатиметеся без ломоти в тілі.

Нема "застою крові"

Подушка між ніг сприяє правильній мікроциркуляції крові. А це - профілактика венозного застою, варикозу, утворення тромбів.

Сон з подушкою між ніг перешкоджає м'язовим судомам та запобігає невралгії сідничного нерва.

Подушка між ніг допоможе вагітним

Більшість поз для вагітних жінок, особливо на пізніх термінах, є некомфортними.

А от подушка між ніг забезпечує правильне положення, міцний сон та підтримує м'язи і зв'язки вагітної жінки.