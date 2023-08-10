Чи зміниться ваше життя, якщо ви почнете рано вставати. Лікар відкрив правду

Часто можна зустріти пораду рано вставати, адже так роблять багаті та успішні люди. Чи дійсно пробудження о четвертій ранку допоможе вам стати продуктивними і звернути гори?

Правда це чи ні, розповів лікар Юрій Габорець в TikTok .

До котрої години треба встати?

За словами лікаря, вставати рано - корисно. Але робити це треба після шостої ранку.

І це за умови, що ви вже в ліжку десь о 22:00. Важливо відсипатися і спати не менше семи годин. Проте й занадто довгий сон - понад вісім годин - користі не принесе.

Що таке циркадний ритм?

Близько 6:30 ранку починається ріст гормонів, які активізують різні процеси в організмі, готуючи його до нового дня. Це називається циркадним ритмом.

"Якщо ви в цей час (о 7 ранку. - Ред.) ще лежите, то йде адреналін. Хоче вас підняти, а піднімається тиск. Потім болить голова", - твердить фахівець.

Який проміжок часу ідеальний для сну

Лікар радить спати з 23:00 до 6:00. Це - ідеальний час для відпочинку й відновлення. Якщо ж ви затрималися і не змогли лягти вчасно, то краще зранку переспати і добрати свої сім годин.

Що буде, якщо не досипати

Якщо ви не добрали свої сім годин для сну (норма для здорової дорослої людини), наступного дня буде знижена увага, працездатність, ви будете почуватися втомленими.

Знаменитості і ранній підйом

Юрій Габорець говорить, що легенди про ранній підйом "багатих і знаменитих" - відверта маніпуляція.

"Те, що ви читаєте, що знаменитості встають о 3:45 ранку і встигають зробити всі справи - це міф для їхніх підлеглих. Щоб ті працювали ще більше, 24/7. Тому краще золота середина без крайнощів", - підсумував медик.

Як безсоння впливає на організм

Якщо ви не відпочиваєте: