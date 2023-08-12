Положите подушку в это место во время сна и удивитесь результату
Подушку во время сна нужно класть не только под голову, но и зажимать между ног. Говорят, такой способ отдыха может оказаться действительно полезным, особенно некоторым категориям людей.
Такие советы дают специалисты Telegram Краса. Здоров'я. Стосунки.
Зачем подушка между ног
Попытайтесь так поспать и поймете, что подушка между ног придает комфорта, уменьшает давление и мышечное напряжение тела.
Этому способствует лучшая фиксация нашего тела. Как следствие - мы не просыпаемся среди ночи в поисках другой удобной позы.
Если болит спина
Сон с больной спиной вызывает дискомфорт и страдания, человек крутится и в результате плохо отдыхает.
Положив подушку между колен, мы создаем для спины более нейтральное положение.
Лучшее положение ног и таза
Когда мы спим на боку, одна нога падает на другую и происходит перекручивание таза и бедер, искривляющих позвоночник.
Сон с подушкой между ног обеспечивает ровное положение ног и таза. В результате вы будете просыпаться без ломоты в теле.
Нет "застоя крови"
Подушка между ног способствует правильной микроциркуляции крови. А это - профилактика венозного застоя, варикоза, образования тромбов.
Сон с подушкой между ног препятствует мышечным судорогам и предотвращает невралгию седалищного нерва.
Подушка между ног поможет беременным
Большинство поз для беременных женщин, особенно на поздних сроках, некомфортны.
А вот подушка между ног обеспечивает правильное положение, крепкий сон и поддерживает мышцы и связки беременной женщины.
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