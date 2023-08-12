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Положите подушку в это место во время сна и удивитесь результату

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Суббота 12 августа 2023 22:28
Положите подушку в это место во время сна и удивитесь результату Как спать с подушкой (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Подушку во время сна нужно класть не только под голову, но и зажимать между ног. Говорят, такой способ отдыха может оказаться действительно полезным, особенно некоторым категориям людей.

Такие советы дают специалисты Telegram Краса. Здоров'я. Стосунки.

Зачем подушка между ног

Попытайтесь так поспать и поймете, что подушка между ног придает комфорта, уменьшает давление и мышечное напряжение тела.

Этому способствует лучшая фиксация нашего тела. Как следствие - мы не просыпаемся среди ночи в поисках другой удобной позы.

Если болит спина

Сон с больной спиной вызывает дискомфорт и страдания, человек крутится и в результате плохо отдыхает.

Положив подушку между колен, мы создаем для спины более нейтральное положение.

Лучшее положение ног и таза

Когда мы спим на боку, одна нога падает на другую и происходит перекручивание таза и бедер, искривляющих позвоночник.

Сон с подушкой между ног обеспечивает ровное положение ног и таза. В результате вы будете просыпаться без ломоты в теле.

Нет "застоя крови"

Подушка между ног способствует правильной микроциркуляции крови. А это - профилактика венозного застоя, варикоза, образования тромбов.

Сон с подушкой между ног препятствует мышечным судорогам и предотвращает невралгию седалищного нерва.

Подушка между ног поможет беременным

Большинство поз для беременных женщин, особенно на поздних сроках, некомфортны.

А вот подушка между ног обеспечивает правильное положение, крепкий сон и поддерживает мышцы и связки беременной женщины.

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