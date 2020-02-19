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Показал, чей Крым: Усик прилетел в свой родной Симферополь

STYLERЖизнь    19.02.2020 - 21:46
Показал, чей Крым: Усик прилетел в свой родной Симферополь
Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Александр Усик посетил столицу Крыма

Александр Усик прилетел в родной Симферополь. Украинский боксер записал и выложил на своей станице в Instagram видеоролик, на котором видно, как он едет за рулем по улицам оккупированного Россией крымского полуострова.

В углу видео заметно надпись на английском: "Симферополь. Украина".

Александр Усик едет по Симферополю (видео: dailymotion)

Стоит отметить, что украинский спортсмен сделал вынужденный перерыв в подготовке к бою с британским тяжеловесом Дереком Чисорой. При этом он опроверг заявления о травмах, которые появились ранее в сети, и сказа, что у него все хорошо, но ему нужна реабилитация и "обширное техобслуживание".

Усик сообщил, что если сейчас не восстановится, то в будущем у него могли бы быть проблемы. В данное время его команда делает все, чтобы боксер был в прекрасной форме, которая позволит ему и дальше блистать на ринге.

Стоит отметить, что промоутер украинца Эдди Хирн заявил, что к маю Усик должен быть в форме. По его словам, Александру нужно время, чтобы долечить свой левый локоть.

Изначально бой между Усиком и Чисорой был назначен на 28 марта, но потом его перенесли на апрель, а теперь он должен состояться в мае этого года.

Ранее сообщалось о том, что британский боксер Тайсон Фьюри второй раз сильно раскритиковал Александра Усика, и назвал его ноунеймом.

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