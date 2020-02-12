Усик сделал важное заявление перед боем с Чисорой: нужна реабилитация

Александр Усик (фото: РБК-Украина)

Александр Усик прокомментировал перенесение боя с британцем Чисорой, который должен был состояться в марте

Александр Усик рассказал о травмах, из-за которых был отложен его бой с британским тяжеловесом Дереком Чисорой. Об этом украинский спортсмен поведал в прямом эфире своего Instagram-акакунта.

Так, украинский супертяж опроверг ранние заявления о травмах, сказав, что у него все прекрасно, но ему нужна реабилитация и "обширное техобслуживание".

"Я увидел сообщение, где сказали, что бой отменен или перенесен из-за моей травмы. Друзья, слава Богу - никаких травм нет. Все великолепно", - сказал боксер.

Чемпион поблагодарил тех, кто за него переживает, за поддержку, а тем, кого новости о его травме порадовали, пожелал и дальше "ликовать". Боксер рассказал, что проходит курс реабилитации, и его организму просто нужен "капитальный ремонт".

"Все хорошо, у нас очень обширное техобслуживание. То есть 33 года. Каждые 33 года мы делаем большое техобслуживание. Доктор, который смотрит за нашими локтями, коленями и вообще организмом, сказал, что нужно провести капитальный ремонт организма... Это обычная реабилитация", - заявил Усик.

Украинский спортсмен уточнил, что если не восстановиться, то в дальнейшем у него могла бы быть проблема. Но сейчас он и его команда "стараются ее утилизировать".

Отметим, что промоутер украинского боксера Эдди Хирн сказал, что к маю Александр Усик должен быть в форме.

"Усику нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью", - заявил Хирн.

Напомним, дата проведения боя между Усиком и Чисорой была изначально назначена на 28 марта, позже ее перенесли на апрель, теперь же ориентировочно поединок должен будет состояться в мае 2020 года.