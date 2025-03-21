Покатався на танку біля кордону РФ та заговорив українською: як принц Вільям з'їздив до Естонії

В перший день британський принц відвідав естонську "Школу свободи" - проєкт, заснований три роки тому для українських дітей, які втікають від війни. У школі, де навчається понад 500 учнів, 40% навчального плану викладається українською мовою, а 60% - естонською. Там Вільям поспілкувався з вчителями та учнями, зокрема з деякими пограв у баскетбол.

Ознайомився він й з матеріалами, які вивчають діти. Навіть спробував вивчити кілька естонських та українських слів. У відео можна побачити, як представник британської королівської родини говорить "Добрий день".

Зворушливим став момент, коли майбутній король Великої Британії отримав у подарунок браслет дружби, який зробили студенти. Вільям одягнув прикрасу, але відзначив, що є висока ймовірність, що його дочка принцеса Шарлотта "напевно поцупить її".

Під час свого другого та останнього дня перебування в країні принц Вельський відвідав військову базу Тапа, де поспілкувався з військовими та взяв участь у навчаннях з окопної війни. Ця база, що розташована неподалік кордону з Росією, є ключовим форпостом НАТО та місцем дислокації 900 британських військових. Таким візитом Велика Британія продемонструвала свою підтримку Естонії та готовність реагувати на загрозу з боку РФ.

"Тренування разом з полком "Мерсіан" в Естонії, відточування життєво важливих навичок для дій в екстремальних умовах. Від польових тренувань до експлуатації систем озброєння - це розгортання є ключовим! Дуже приємно бачити відданість і досвід наших військ в дії", - прокоментував поїздку він.

Визначним моментом стала участь Вільяма у тренуваннях з полком "Мерсіан", коли він проїхався на танку Challenger 2. Він також опинився в умовах інтенсивного вогню з кулеметів і димових гранат.

Нагадаємо, за плечима принца Вільяма багаторічний досвід військової служби. Він навчався у військовій академії Сандхерс та отримав звання другого лейтенанта кавалерійського полку Blues and Royal. Проходив навчання у Військово-повітряних силах Великої Британії, був пілотом пошуково-рятувальних Королівських ВПС та санітарної авіації у Східній Англії.