Покатался на танке возле границы РФ и заговорил на украинском: как принц Уильям съездил в Эстонию

В первый день британский принц посетил эстонскую "Школу свободы" - проект, основанный три года назад для украинских детей, которые бегут от войны. В школе, где учится более 500 учеников, 40% учебного плана преподается на украинском языке, а 60% - на эстонском. Там Уильям пообщался с учителями и учениками, в частности с некоторыми поиграл в баскетбол.

Ознакомился он и с материалами, которые изучают дети. Даже попытался выучить несколько эстонских и украинских слов. В видео можно увидеть, как представитель британской королевской семьи говорит "Добрий день".

Трогательным стал момент, когда будущий король Великобритании получил в подарок браслет дружбы в сине-желтых цветах, который сделали студенты. Уильям надел украшение, но отметил, что есть высокая вероятность, что его дочь принцесса Шарлотта "наверняка украдет его".

Во время своего второго и последнего дня пребывания в стране принц Уэльский посетил военную базу Тапа, где пообщался с военными и принял участие в учениях по окопной войне. Эта база, расположенная недалеко от границы с Россией, является ключевым форпостом НАТО и местом дислокации 900 британских военных.

Таким визитом Великобритания продемонстрировала свою поддержку Эстонии и готовность реагировать на угрозу со стороны РФ.

"Тренировки вместе с полком "Мерсиан" в Эстонии, оттачивание жизненно важных навыков для действий в экстремальных условиях. От полевых тренировок до эксплуатации систем вооружения - это развертывание является ключевым! Очень приятно видеть преданность и опыт наших войск в действии", - прокомментировал поездку он.

Знаменательным моментом стало участие Уильяма в тренировках с полком "Мерсиан", когда он проехался на танке Challenger 2. Он также оказался в условиях интенсивного огня из пулеметов и дымовых гранат.

Напомним, за плечами принца Уильяма многолетний опыт военной службы. Он учился в военной академии Сандхерс и получил звание второго лейтенанта кавалерийского полка Blues and Royal. Проходил обучение в Военно-воздушных силах Великобритании, был пилотом поисково-спасательных Королевских ВВС и санитарной авиации в Восточной Англии.