Принц Вільям відвідав війська Британії в Естонії: посидів в танку біля кордону з РФ
Британський принц Вільям відвідав війська своєї країни, що базуються в Естонії. Під час візиту він навіть посидів в танку біля кордону з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC та заяву принца Уельського.
Принц Вільям прибув до Естонії, щоб підтримати британських військових, які беруть участь у найбільшому закордонному розгортанні армії Британії. Їхня місія - захищати балтійську державу від потенційної загрози з боку Росії.
Під час візиту принц зустрівся з солдатами, поспілкувався з ними та ознайомився з військовою технікою, яка охороняє східний фланг НАТО.
Одним із найяскравіших моментів став його вигляд у камуфляжній формі на танку "Челленджер-2" та бойовій броньованій машині. Це стало символом підтримки Британією союзників і готовності стримувати будь-яку агресію.
"Тренування разом з полком "Мерсіан" в Естонії, відточування життєво важливих навичок для дій в екстремальних умовах. Від польових тренувань до експлуатації систем озброєння - це розгортання є ключовим! Дуже приємно бачити відданість і досвід наших військ в дії", - наголосив принц Вільям.
Нагадаємо, що раніше сьогодні українські військові-поети здійснили потужний жест вдячності Великій Британії за її непохитну підтримку України у боротьбі з російським агресором.
П'ятеро талановитих митців, які сьогодні боронять країну на передовій або не так давно носили військову форму, разом прочитали культовий вірш Вільяма Ернеста Генлі "Нескорений".
Ми також писали, що не так давно прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про створення "коаліції охочих" для забезпечення миру в Україні. Головна мета коаліції - зібрати країни, які готові відправити військових до України.
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