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Поиск голливудских звезд грозит попаданием на сайты мошенников

Понедельник 19 октября 2020 21:24
Поиск голливудских звезд грозит попаданием на сайты мошенников
Американские знаменитости (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

Злоумышленники придумали способ, как обворовать пользователей сети

Эксперты компании McAfee опубликовали список знаменитостей, поиск информации о которых может привести к попаданию на зараженные сайты онлайн-мошенников.

При этом чаще всего попасть на сайт мошенников у тех, кто ищет в сети информацию об американской актрисе и певице Анне Кендрик. Она звезда мюзикла "Высшее общество" и фильмов "Идеальный голос", "Простая просьба", "Мне бы в небо" с Джорджем Клуни. Об этом сообщает компания McAfee.

Поиск информации о 35-летней актрисе может привести на сайты, которые способны заразить гаджеты вирусами, программами-вымогателями и рекламными приложениями.

Поиск голливудских звезд грозит попаданием на сайты мошенников

Анна Кендрик (фото: instagram.com/annakendrick47)

На втором месте "опасных" знаменитостей находится американский рэпер и продюсер Шон Комбс, которого больше знают, как Puff Daddy. На третьем месте находится американская актриса Блейк Лайвли.

Далее список знаменитостей, поиск которых небезопасен, выглядит следующим образом:

  • Мэрайя Кэри;
  • Джастин Тимберлейк;
  • Тейлор Свифт;
  • Джимми Киммел;
  • Джулия Робертс;
  • Кейт Маккиннон;
  • Джейсон Деруло.

Напомним, в Украине мошенники используют новую схему и воруют деньги и данные украинцев через Zoom.

Ранее жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина стала жертвой интернет-мошенников. У нее украли страницу в Instagram.

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