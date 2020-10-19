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Пошук голлівудських зірок загрожує потраплянням на сайти шахраїв

Понеділок 19 жовтня 2020 21:24
Пошук голлівудських зірок загрожує потраплянням на сайти шахраїв
Американські знаменитості (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Зловмисники придумали спосіб, як обікрасти користувачів мережі

Експерти компанії McAfee опублікували список знаменитостей, пошук інформації про яких може призвести до потрапляння на заражені сайти онлайн-шахраїв.

При цьому найчастіше потрапити на сайт шахраїв у тих, хто шукає в мережі інформацію про американську актрису і співачку Анну Кендрік. Вона зірка мюзиклу "Вище суспільство" і фільмів "Ідеальний голос", "Просте прохання", "Мені б у небо" з Джорджем Клуні. Про це повідомляє компанія McAfee.

Пошук інформації про 35-річну актрису може привести на сайти, які здатні заразити гаджети вірусами, програмами-вимагачами і рекламними програмами.

Пошук голлівудських зірок загрожує потраплянням на сайти шахраїв

Анна Кендрік (фото: instagram.com/annakendrick47)

На другому місці "небезпечних" знаменитостей знаходиться американський репер і продюсер Шон Комбс, якого більше знають, як Puff Daddy. На третьому місці знаходиться американська актриса Блейк Лайвлі.

Далі список знаменитостей, пошук яких небезпечний, виглядає наступним чином:

  • Мерайя Кері;
  • Джастін Тімберлейк;
  • Тейлор Свіфт;
  • Джиммі Кіммел;
  • Джулія Робертс;
  • Кейт Маккіннон;
  • Джейсон Деруло.

Нагадаємо, в Україні шахраї використовують нову схему і крадуть гроші і дані українців через Zoom.

Раніше дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна стала жертвою інтернет-шахраїв. У неї вкрали сторінку в Instagram.

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