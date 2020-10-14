Мошенники воруют деньги и данные украинцев через Zoom: раскрыта новая схема

Аферисты нашли новый способ обмана
В Украине зафиксировали новую мошенническую схему, при которой аферисты при помощи сервиса интернет конференц-связи Zoom обманывают пользователей, воруют их деньги и данные.
Доверчивых граждан заманивают на сайты злоумышленников под видом получения денежных компенсаций "в связи с COVID-19" или за подписку на сервис. Об этом передает URBANIST.
Далее аферисты совершают кражу данных пользователей и их денег с банковских карт.
Расследование было начато после того, как пользователи пожаловались на письма от сервиса, которые и привели их на мошеннические сайты, в результате чего они лишились денег.
Важно отметить, что письма были отправлены не с фейкового домена, а от официального сервиса. Так, мошенники пользуются тем, что при регистрации в Zoom можно написать письма 10 друзьям объемом в 64 знака.
Злоумышленники вставляют такую фразу в духе "Вам положена компенсация в связи с COVID-19" и указывают ссылку на мошеннический сайт.
Специалисты рекомендуют во избежание неприятных инцидентов не контактировать с неизвестными пользователям и не переходить по сомнительным ссылкам.
Сообщается, что с начала 2020 года было зафиксировано появление около 15,3 тысячи доменов, содержащих название Zoom - всплеск регистрации пришелся именно на период дистанционной работы в период карантина.
Ранее мы писали о том, что раскрыта совершенно новая схема мошенничества в Украине, и аферисты начали обманывать граждан с помощью QR-кодов.
Напомним также, что недавно в Сумах мошенники создали call-центр для кражи денег со счетов иностранцев.