Поиск девочки под Одессой: волонтеры рассказали о жуткой находке

Дарья Лукьяненко пропала под Одессой в селе Ивановка 13 июня - 11-летнюю девочку уже пятые сутки разыскивают сотни людей, а инцидент вызвал в обществе широкий резонанс. Отряды правоохранителей, военных, кинологов, водолазов и волонтеров проверили каждый клочок земли в Ивановке и прочесывают всю округу. 18 июня активисты сообщили полиции о жуткой находке - на обочине был обнаружен человеческий палец, передает "Думская".

Отмечается, что фрагмент человеческого тела был завернут в целлофановый пакет. Там-же находилась мужская одежда, канаты и покрывало с кровавыми пятнами.

Волонтеры передали находку в Ивановском районе правоохранителям.

В настоящее время еще не известно, если ли связь между этим пальцем взрослого человека и исчезновением девочки.

Дарья Лукьяненко пропала под Одессой (фото: od.npu.gov.ua)

Добавим, что сейчас полиция отслеживает автомобили, которые проезжали через Ивановку во время исчезновения Даши. Также в сети опубликовали фото одной из машин, которую засняла камера на выезде из районного центра.

Нужно сказать, что на фоне огромного общественного резонанса аферисты решили нажиться на горе родителей ребенка - мошенники потребовали от них 10 тысяч долларов за информацию о девочке. Полиция задержала злоумышленников.

11-летняя Даша Лукьяненко исчезла в промежуток с 13:41 до 14:24 в четверг, 13 июня. Девочка шла по проселочной дороге от рынка, где работает ее мама, до танцевального кружка. Жители близлежащих домов рассказали о резком крике - они решили проверить, не напала ли какая-нибуть собака на ребенка, но никого не увидели.

Дарья Лукьяненко пропала 13 июня под Одессой (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Даше на вид 11-13 лет, у нее худощавое телосложение, русые длинные волосы и карие глаза. Она была в футболке белого цвета с рисунком фламинго, розовых шортах, черных сандалях. При ней была сумка с разноцветной "чешуей".

Дарью Лукьяненко разыскивают сотни людей (фото: od.npu.gov.ua)

Напомним, из-за исчезновения 11-летней Даши Лукьяненко полиция сделала важное предупреждение для родителей.