Пошук дівчинки під Одесою: волонтери розповіли про моторошну знахідку

Дарина Лук'яненко зникла під Одесою в селі Іванівка 13 червня - 11-річну дівчинку вже п'яту добу розшукують сотні людей, а інцидент викликав у суспільстві широкий резонанс. Загони правоохоронців, військових, кінологів, водолазів та волонтерів перевірили кожен клаптик землі в Іванівці та прочісують всю округу. 18 червня активісти повідомили поліції про страшну знахідку - на узбіччі був виявлений людський палець, передає "Думська".

Зазначається, що фрагмент людського тіла був загорнутий у целофановий пакет. Там-же знаходвся чоловічий одяг, канати та покривало із кривавими плямами.

Волонтери передали знахідку в Іванівському районі правоохоронцям.

Наразі ще не відомо, чи є зв'язок між цим пальцем дорослої людини і зникненням дівчинки.

Дарина Лук'яненко пропала під Одесою (фото: od.npu.gov.ua)

Додамо, що зараз поліція відстежує автомобілі, які проїжджали через Іванівку під час зникнення Дарини. Також в мережі опублікували фото однієї з машин, яку зняла камера на виїзді з районного центру.

Треба сказати, що на тлі величезного суспільного резонансу аферисти вирішили нажитися на горі батьків дитини - шахраї зажадали від них 10 тисяч доларів за інформацію про дівчинку. Поліція затримала зловмисників.

11-річна Дарина Лук'яненко зникла в проміжок з 13:41 до 14:24 у четвер, 13 червня. Дівчинка йшла по дорозі від ринку, де працює її мама, до танцювального гуртка. Мешканці прилеглих будинків розповіли про різкий крик - вони вирішили перевірити, чи не напала якась собака на дитину, але нікого не побачили.

Дарина Лук'яненко зникла 13 червня під Одесою (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Даринці на вигляд 11-13 років, у неї худорлява статура, русяве довге волосся і карі очі. Вона була у футболці білого кольору з малюнком фламінго, рожевих шортах, чорних сандалях. При ній була сумка з різнобарвною "лускою".

Дарину Лук'яненко розшукують сотні людей (фото: od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, через зникнення 11-річної Дарини Лук'яненко поліція зробила важливе попередження для батьків.