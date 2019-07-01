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Схожі на Землю: вчені NASA виявили три нові екзопланети (відео)

STYLERЖиття    01.07.2019 - 22:24
Схожі на Землю: вчені NASA виявили три нові екзопланети (відео)
Вчені NASA виявили три нові екзопланети (колаж: РБК-Україна)

NASA буде більш детально вивчати ці планети за допомогою різних телескопів

Вчені Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору (NASA) виявили три нові екзопланети біля червоного карлика L 98-59. Про це інформує прес-служба відомства.

Екзопланети (ті, що знаходяться поза Сонячною системою. - Ред.) вдалося виявити за допомогою космічного телескопа TESS. Вони своєю масою і розміром схожі на Землю, але ось ознак життя на них виявити не вдалося.

"Супутник з транзитом екзопланет NASA (TESS) виявив планети між площею Марса і Землі, що обертаються навколо яскравої прохолодної сусідньої зірки", - сказано в повідомленні.

Вчені NASA виявили три нові екзопланети (відео: YouTube/NASA Goddard)

Повідомляється, що вчені планують більш детально вивчити ці планети з допомогою інших телескопів, щоб визначити, чи не мають вони атмосфери, і які гази можуть їх наповнювати.

Також відомо, що жодна з цих екзопланет не знаходиться в так званій "зоні життя", де їх поверхню могла б покривати вода в рідкій формі.

Допускається, що екзопланети можуть бути кам'янистими, як Венера або, як Нептун, мати тверде ядро.

Вчені NASA виявили три нові екзопланети (відео: YouTube/NASA Goddard)

Раніше повідомлялося про те, що фахівці NASA зробили спеціальну модель, яка може спрогнозувати підвищення рівня океану через глобальне потепління і вирахувати, коли відбудеться танення льодовиків.

До речі, NASA зробило попередження про те, що на нашій планеті може наступити вічна зима в результаті виверження гігантського вулкана, який знаходиться в Йеллоустонському національному парку, США.

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