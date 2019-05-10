NASA предупреждает о страшной катастрофе: подробности

NASA предупредило о вечной зиме из-за извержения вулкана (фото: коллаж РБК-Украина)

Специалисты NASA попытаются предотвратить катастрофу, которая сможет погубить людей

NASA сделало предупреждение о том, что на нашей планете может наступить вечная зима в результате извержения гигантского вулкана, который находится в Йеллоустонском национальном парке, США. Об этом сообщает BBC.

Под Йеллоустонским национальным парком находится огромное магматическое водохранилище, благодаря которому в нем есть бурлящие гейзеры и горячие бассейны, и именно этот резервуар способен уничтожить человечество.

Примерно каждые 100 000 лет где-то в мире происходит взрыв супервулкана, последствия которого могут быть фатальными. Если извержение вулкана произойдет под Йеллоустонским национальным парком, то это приведет к всемирному голоду и вулканической зиме (охлаждению нижней атмосферы).

Йеллоустонский национальный парк (фото: pixabay.com)

Согласно оценкам ООН, опубликованным The Guardian, извержение может оставить нас с достаточным запасом продовольствия ровно на 74 дня.

Исследователи NASA рассматривают возможность охлаждения вулкана водой. Чем горячее вулкан, тем больше газов он производит. Магма продолжает таять, и область над магматической камерой поднимается - и когда температура превышает определенный порог, взрыв неизбежен. Поэтому логичным решением было бы охладить супервулкан.

Чтобы охладить вулкан, нужно очень большое количество воды, которое, теоретически, придется подавать в вулкан, но реализация такого проекта практически невозможна.

"Строительство большого водопровода в горном регионе было бы дорогостоящим и трудным, и люди не хотят, чтобы их вода тратилась таким образом", - сказал BBC Брайан Уилкокс из Лаборатории реактивного движения NASA.

Извержение вулкана (фото: pixabay.com)

Но у NASA есть альтернативное решение: пробурить на глубине 10 километров супервулкан и откачивать воду под высоким давлением. Это будет медленно понижать температуру день за днем.

Прежде всего, важно бурить немного в стороне вулкана, а не непосредственно на кончике магматического резервуара, потому что бурение там может даже ускорить извержение вулкана. При этом стоимость этого проекта оценивается в 3,46 миллиарда долларов.

Напомним, что NASA запустило космический корабль Dragon компании SpaceX.

Ранее сообщалось о том, что специалисты NASA сделали специальную модель, которая может спрогнозировать повышение уровня океана из-за глобального потепления и вычислить, когда произойдет таяние ледников.