Закат и восхода Солнца на Марсе: NASA показало неземное зрелище

Фото: Аппарат NASA InSight (mars.nasa.gov)

Марс показали "глазами" землян

Марсианский посадочный модуль аппарата NASA InSight сфотографировал удивительные пейзажи Красной планеты. Кадры запечатлили поразительный восход солнца на Марсе 24 апреля 2019 года около 5:30 утра и 25 апреля около 6:30 вечера по местному марсианскому времени (в 145-й день миссии), сообщили на сайте NASA.

В качестве "бонуса" камера Instrument Deployment Camera (IDC) на роботизированной "руке" космического корабля под палубой зонда также смогла снять облака, плывущие по марсианскому небу на закате.

Аппарат InSight снял восход солнца на Марсе 24 апреля 2019 года около 5:30 утра по местному времени (фото в "сырой" и обработанной версиях: NASA/JPL-Caltech/nasa.gov)

Изображения доступны в необработанной версии - на них легче увидеть некоторые детали, а также в цветном варианте, которые более точно демонстрируют виды, как их сможет увидеть человеческий глаз.

Как видно на кадрах, гораздо дальше от Марса, чем от Земли, Солнце кажется на две трети меньше, мы привыкли видеть на Земле.

Аппарат InSight снял закат на Марсе 25 апреля 2019 года около 6:30 вечера по местному времени (фото в "сырой" и обработанной версиях: NASA/JPL-Caltech/nasa.gov)

"Для миссий на Марсе уже традиционно снимаются восходы и закаты", - сказал сотрудник исследовательской группы InSight в лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене (Калифорния) Джастин Маки.

InSight снял плывущие в небе облака на закате 25 апреля 2019 года (изображение: NASA/JPL-Caltech/nasa.gov)

Первой миссией, которая отправила такие изображения, был посадочный аппарат "Викинг-1", который запечатлел закат 21 августа 1976 года; "Викинг 2" запечатлел восход солнца 14 июня 1978 года.

Модуль InSight является частью программы NASA Discovery, управляемой Центром космических полетов "Маршалл" в Хантсвилле (штат Алабама, США).

Как сообщалось ранее, недавно аппарат NASA, которым вооружен марсианский посадочный модуль InSight, впервые измерил и зарегистрировал вероятное землетрясение на Марсе.

Также мы писали о том, что специалисты NASA разработали специальную модель, с помощью которой можно сделать прогноз о повышении уровня океана из-за глобального потепления и вычислить, когда произойдет таяние ледников.

Напомним, что недавно ученые получили первое изображение черной дыры, используя наблюдения телескопа Event Horizon центра галактики M87.