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Похож на Алладина: видео с молодым Зеленским взорвало сеть


Владимир Зеленский в архивном видео рассказывает о своих первых успехах в КВН

Владимир Зеленский, который победил на президентских выборах в Украине, дал интервью в далеком 1998 году, когда он еще был студентом Криворожского экономического институт КНЭУ и капитаном новосозданной команды КВН "95 квартал".

Теперь же в сети нашли это давнее интревью с 20-летним Зеленским, которое особенно необычно смотреть именно теперь.

Владимир Зеленский в молодости (скрин видео: YouTube/KiViN)

Пользователи сети просматривая видео, оставляют множество комментариев, в которых акцент делается на том, "знал бы он сейчас, что станет президентом Украины". 

  • "Сказали бы ему тогда, что он будет президентом. Он бы, наверное, обалдел и просто посмеялся над такой шуткой";
  • "Прикольно! Сейчас особенно интересно смотреть";
  • "Этот человек сделал себя сам";
  • "А сейчас этот паренек стал президентом Украины. Красава!﻿"
  • "На Алладина похож﻿";
  • "Одно мне точно стало ясно, Владимир - не наркоман, у него такая расслабленная, ненапряженная манера общения. Просветленный человек! Успех ему обеспечен";
  • "Особенность речи некоторые умники выдают за наркоманию";
  • "Каждый услышал свое, а мне про Донецк приятно";
  • "Очень клевый! Когда увидела это видео, прям удивилась: голос тот же, манеры те же, приятный молодой человек, надеюсь будет лучшим президентом".

Владимир Зеленский в молодости (видео: YouTube/KiViN)

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