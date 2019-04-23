Похож на Алладина: видео с молодым Зеленским взорвало сеть

Владимир Зеленский в архивном видео рассказывает о своих первых успехах в КВН
Владимир Зеленский, который победил на президентских выборах в Украине, дал интервью в далеком 1998 году, когда он еще был студентом Криворожского экономического институт КНЭУ и капитаном новосозданной команды КВН "95 квартал".
Теперь же в сети нашли это давнее интревью с 20-летним Зеленским, которое особенно необычно смотреть именно теперь.
Владимир Зеленский в молодости (скрин видео: YouTube/KiViN)
Пользователи сети просматривая видео, оставляют множество комментариев, в которых акцент делается на том, "знал бы он сейчас, что станет президентом Украины".
Владимир Зеленский в молодости (видео: YouTube/KiViN)
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