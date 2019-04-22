Зеленский президент: кто из Квартала 95 тоже может уйти в политику

Фото: Команда "Квартала 95" (пресс-служба)

Кто из знаменитой команды "Квартала 95" может пойти в политику? Такой вопрос волнует множество украинцев

После объявления предварительных результатов выборов президента Украины стало известно, что в предвыборной гонке лидирует Владимир Зеленский. Из-за того, что актер, продюсер и шоумен уже практически стал главой государства, появились слухи о том, что якобы и другие участники "Квартала 95" могут пойти в политику. Но так ли это на самом деле?

Ранее в интервью Украинской правде сам Владимир Зеленский признался, что кое-кто из его команды таки пойдет в политику. Но кто именно – он не уточнил.

"Один человек хочет. Это будет сюрприз. Но он хочет. Он", - заявил Зеленский.

Он не сообщил имя своего коллеги, заявив, что этот "человек должен решить сам".

"Это его решение. Я не могу об этом сказать. Мне кажется, что это честно", - высказал уверенность Владимир Зеленский.

Он при этом сказал, что было бы хорошо, если бы ему оказали поддержку команда и юристы "Квартала". В интервью он упомянул Ивана Баканова, который уже возглавляет движение "Слуга народа" и который уже считается членом политической команды Зеленского.

Фото: Квартал 95 (пресс-служба)

"Это моя команда, он главный юрист студии "Квартал 95". Мы с ним выросли в одном подъезде. Это моя команда", - повторил шоумен.

Кто еще из "кварталовцев" может пойти в политику?

По словам друга Владимира Зеленского и члена команды "Квартал 95", Евгения Кошевого, больше никто из их команды идти в политику не собирается.

"В политику идет только Зеленский. Команда "Квартал 95" его поддерживает, но не собирается прекращать свою работу. Артисты в политику не пойдут," – заявил знаменитый украинский актер.

Кстати, другой актер и тоже близкий друг Владимира Зеленского Александр Пикалов признался, что в политику он не идет. На вопрос журналистов, предлагали ли другим участникам команды "Квартал 95" места в политике, он ответил категорично:

"Какие места? Мы просто медийные специалисты. Не нужно вмешивать 95 Квартал в политику. Кто-кто - а я клоун, и мне это нравится".

Видео: Александр Пикалов откровенно рассказал о дебатах и политике (Youtube/Новини Україна)

При этом ранее сообщалось, что исполнительный продюсер "Квартала 95" Сергей Трофимов якобы может возглавить Администрацию Президента, когда главой государства станет Зеленский. Об этом говорится в известном расследовании программы "Наші гроші с Денисом Бигусом" (Bihus.Info).

В частности, была обнародована переписка участников команды Зеленского. В ней журналисты нашли информацию о том, что Александр Корниенко и Сергей Трофимов обсуждали возможность становления исполнительного продюсера знаменитой украинской компании новым главой АП.

Так, эту тему в переписке поднял Корниенко, который предположил, что "единственный адекватный вариант", это чтобы Трофимов после выборов президента Украины стал главой Администрации "хотя бы на полгода-год, до парламентских".

Фото: Команда "Квартала 95" (пресс-служба)

В ответ ему сам Трофимов заявил, что у него всего "три класса образования", а на главу Администрации "уже наверняка очередь". Корниенко ему в ответ написал, что с планом нужно "предлагаться самому".

Впрочем, в ответ на вопрос журналистов о том, насколько такая идея может быть серьезной, сам Трофимов ответил, что " вообще ни с кем ничего не обговаривал", а поэтому ничего не "занимает".

Выскажет ли кто-то из команды "кварталовцев" желание пойти в политику в ближайшее время или позже – покажет только время, подчеркивают политологи.

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