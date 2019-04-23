Схожий на Аладіна: відео з молодим Зеленським підірвало мережу

Володимир Зеленський в архівному відео розповідає про свої перші успіхи у КВК
Володимир Зеленський, який переміг на президентських виборах в Україні, дав інтерв'ю в далекому 1998 році, коли він ще був студентом Криворізького економічного інституту КНЕУ і капітаном новоствореної команди КВК "95 квартал".
Тепер же в мережі знайшли це давнє інтерв'ю з 20-річним Зеленським, яке особливо незвично дивитися саме тепер.
Володимир Зеленський у молодості (скрін відео: YouTube/KiViN)
Користувачі мережі переглядаючи відео, залишають безліч коментарів, в яких акцент робиться на те, "знав би він зараз, що стане президентом України".
Володимир Зеленський у молодості (відео: YouTube/KiViN)
Раніше ми писали про те, хто ще з акторів студії "Квартал 95" може піти в політику.
А також публікували 12 невідомих фактів про нову першу леді Олену Зеленську.
До речі, у Володимира Зеленського раптово відхрестилися від одної важливої передвиборчої обіцянки.