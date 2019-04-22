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Снижение тарифов: у Зеленского открестились от предвыборного обещания

STYLERВыборы 2019    22.04.2019 - 14:29
Снижение тарифов: у Зеленского открестились от предвыборного обещания
У Зеленского удивили словами о снижении тарифов (коллаж РБК-Украина)

У Зеленского рассказали о том, как будут выполнять предвыборные обещания о тарифах на коммунальные услуги

Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины по результатам оброботки протоколов Центральной избирательной комиссией. В его команде заявили, что вопрос снижения коммунальных тарифов не является прерогативой президента. Об этом рассказал политконсультант кандидата Дмитрий Разумков в интервью Фактам ICTV.

Разумков сообщил о планах Владимира Зеленского в первые 100 дней его президентства. На вопрос журналистки о том, что более всего от Зеленского его избиратели ждут снижения тарифов, Разумков ответил, что это не совсем прерогатива президента.

Зеленский, по словам Разумкова, может повлиять на коррупционную составляющую, которая часто лежит в основе тарифов. 

"Обещать, что это произойдет через день-два - (Зеленский. - Ред.) не может. Это процесс, который будет не простым, этот процесс придется пройти и Зеленскому и его команде, и украинскому народу", - заявил Разумков.

У Зеленского удивили словами о снижении тарифов (интервью с Дмитрием Разумковым, YouTube/Факты ICTV)

Отметим, что проблема высоких тарифов на коммунальные услуги неоднократно поднималась в предвыборной кампании Зеленского.

Так, в феврале кандидат в президенты опубликовал на своей You-Tube канале видео "Зе Президент Слуга Народа #7" о коммунальных тарифах.

У Зеленского удивили словами о снижении тарифов (видео: YouTube/Зе! Президент)

Что касается скорого окончания войны на Донбассе, Разумков сказал, что это длительный процесс и никто не может пообещать окончания войны в ближайшее время.

"Никто не имеет возможности закончить войну завтра. И обещать такое невозможно", - сказал Дмитрий Разумков.

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