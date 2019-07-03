Готовьте теплые вещи: где в Украине сильно похолодает (фото)

Погода в Украине 4 июля (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в четверг будет не слишком "летней"

Погода в Украине в четверг, 4 июля, будет достаточно комфортной для большинства украинцев. Однако кое-где ожидается сильное ночное похоладание, а в некоторых областях возможны небольшие локальные дожди. Об этом сообщила Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

К слову, ранее синоптик дала прогноз погоды на неделю, в котором рассказала, стоит ли украинцам ожидать теплых июльских дней.

Так, завтра температура по стране будет колебаться в пределах +21... +26 градусов, на Юге будет +25... +29, а кое-где возможны указатели +30 градусов.

Погода в Украине на 4 июля (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик предупредила, что в Карпатах ближайшей ночью возможно снижение температуры до "нелетних" отметок в +7... +12 градусов. Наталка Диденко посоветовала жителям региона приготовить теплые вещи.

Усиление ветра и местные локальные дожди завтра возможны в северных областях, а также на Луганщине и Донетчине.

В Киеве в четверг будет без существенных осадков. Тем не менее, иногда возможно увеличение облачности и влажности. Температура воздуха днем составит от +20 до +23 градусов.

Погода в Украине на 4 июля (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы писали, что страшный ураган наделал много бед в Днепропетровской области. Ветер наломал много деревьев, повреждены десятки автомобилей, люди застревали в лифтах из-за обесточивания домов.

Напомним, что в Ровенской области пронеслась сильная песчаная буря, которая снесла ветром крышу со здания школы в одном из сел. Жители Полесья были шокированы таким явлением.

К слову, мощная гроза с сильными шквальными порывами ветра недавно обрушилась на Киев. Жители столицы Украины наблюдали молнии, а также слышали раскаты грома.