Похолодание и дожди: где в Украине пройдут осадки

Погода в Украине в четверг, 1 августа, ознаменуется началом похолодания. Осадки в виде небольших дождей прогнозируются только в западных и северных областях. Об этом говорится в сообщении синоптиков на сайте Gismeteo.

Температура воздуха на Западе днем будет варьироваться в пределах +24...+26 градусов, в темное время суток столбики термометров покажут от +12 до +19 граудсов.

На Севере и в Центре днем термометры покажут от +18 до +23 градусов, а в ночное время суток прогнозируется от +12 до +15 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В восточных областях днем температура воздуха составит около +20... +23 градусов, а после захода солнца термометры покажут около +13... +15 градусов.

В южных регионах днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +24... +28 градусов, а ночью температура воздуха ожидается от +16 до +22 градусов.

В столице в первый день августа будет сухо и пасмурно с прояснениями. В течение суток в Киеве столбики термометров будут колебаться между +13 и +20 градусов.

Как отмечает синоптик Наталка Диденко, погоду 1 августа в Украине будет определять антициклон, поэтому существенные осадки маловероятны. Об этом говорится на сайте Opogode.

В среднем по стране сила ветра составит от 5 до 10 метров в секунду. Направление - северное.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

Добавим, что вчера - 31 июля - в результате непогоды были обесточены из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП 53 населенных пункта в пяти областях Украины.