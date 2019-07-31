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В пяти областях Украины из-за непогоды обесточены 53 населенных пункта

Новости » Общество    31.07.2019 - 08:48
В пяти областях Украины из-за непогоды обесточены 53 населенных пункта
Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

Обесточенными остаются населенные пункты в Львовской, Одесской, Луганской, Киевской и Запорожской областях

Состоянием на утро среды обесточенными в результате непогоды в Украине из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются 53 населенных пункта в пяти областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что по состоянию на 7:00 31 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 53 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Львовская - 44, Одесская - 4, Запорожская - 2, Луганская - 2, Киевская - 1.

Напомним, РБК-Украина писало, что погода в Украине сегодня 31 июля ухудшится, в частности в центральных, южных и восточных областях страны ожидаются грозы и шквалы. По прогнозам Укргидрометцентра сегодня в западных, центральных, южных и восточных областях грозы, днем местами шквалы 15-20 м / с (первый уровень опасности, желтый).

Также ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на август. Так, погода в Украине в августе ожидается теплой, температура воздуха на 1,5-2 градуса превысит средние показатели.

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