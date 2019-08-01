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Похолодание и дожди: где в Украине пройдут осадки

STYLERЖизнь    01.08.2019 - 06:39
Похолодание и дожди: где в Украине пройдут осадки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С первого дня августа начнется похолодание

Погода в Украине в четверг, 1 августа, ознаменуется началом похолодания. Осадки в виде небольших дождей прогнозируются только в западных и северных областях. Об этом говорится в сообщении синоптиков на сайте Gismeteo.

Температура воздуха на Западе днем будет варьироваться в пределах +24...+26 градусов, в темное время суток столбики термометров покажут от +12 до +19 граудсов. 

На Севере и в Центре днем термометры покажут от +18 до +23 градусов, а в ночное время суток прогнозируется от +12 до +15 градусов. 

Похолодание и дожди: где в Украине пройдут осадки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В восточных областях днем температура воздуха составит около +20... +23 градусов, а после захода солнца термометры покажут около +13... +15 градусов. 

В южных регионах днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +24... +28 градусов, а ночью температура воздуха ожидается от +16 до +22 градусов. 

В столице в первый день августа будет сухо и пасмурно с прояснениями. В течение суток в Киеве столбики термометров будут колебаться между +13 и +20 градусов.

Как отмечает синоптик Наталка Диденко, погоду 1 августа в Украине будет определять антициклон, поэтому существенные осадки маловероятны. Об этом говорится на сайте Opogode.

В среднем по стране сила ветра составит от 5 до 10 метров в секунду. Направление - северное. 

Похолодание и дожди: где в Украине пройдут осадки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

Добавим, что вчера - 31 июля - в результате непогоды были обесточены из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП 53 населенных пункта в пяти областях Украины. 

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