Похолодает и зальет: где в Украине существенно посвежеет ко Дню Независимости

Погода в Украине в ближайшие дни останется довольно теплая, но постепенно ожидается увеличение осадков, и на праздник День Независимости - во вторник, 24 августа, дожди с грозами накроют значительную часть территории страны.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook .

Так, в воскресенье, 22 августа, ожидается погодная благодать - будет сухо, солнечно и тепло.

В течение дня столбики термометров станут колебаться в пределах +22... +27 градусов почти везде, но в восточных и южных областях будет чуть теплее - до +28 градусов.

В понедельник, 23 августа, синоптическая ситуация особо не изменится, и в День государственного флага на большей части Украины осадки не прогнозируются, но вот в западных регионах дождей станет больше.

В День Независимости, 24 августа, "ореол" осадков станет шире, и дожди с грозами вероятны периодически в западных и северных, а также в Винницкой областях. В других регионах будет доминировать сухая погода.

Во вторник прогнозируется спад температуры в западных областях, где столбики термометров покажут в дневное время около +17... +22 градусов, в то время как на остальной части территории Украины ожидается +25... +29 градусов.