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Похолодає і заллє: де в Україні суттєво посвіжішає до Дня Незалежності

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Субота 21 серпня 2021 19:07
Похолодає і заллє: де в Україні суттєво посвіжішає до Дня Незалежності Фото: погода в Україні буде дощова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні найближчими днями залишиться досить тепла, але поступово очікується збільшення опадів, і на свято День Незалежності - у вівторок, 24 серпня, дощі з грозами накриють значну частину території країни.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Так, у неділю, 22 серпня, очікується погодна благодать - буде сухо, сонячно і тепло.

Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +22... +27 градусів майже скрізь, але в східних і південних областях буде трохи тепліше - до +28 градусів.

У понеділок, 23 серпня, синоптична ситуація особливо не зміниться, і на День Державного прапора на більшій частині України опади не прогнозуються, але ось в західних регіонах дощів стане більше.

У День Незалежності, 24 серпня, "ореол" опадів стане ширшим, і дощі з грозами ймовірні періодично в західних і північних, а також у Вінницькій областях. В інших регіонах домінуватиме суха погода.

У вівторок прогнозується спад температури в західних областях, де стовпчики термометрів покажуть в денний час близько +17... +22 градусів, в той час, як на решті частини території України очікується +25... +29 градусів.

Нагадаємо, перед цим синоптики оголосили штормове попередження, та розповіли, в яких областях суттєво погіршиться погода.

Раніше повідомлялося, що кліматолог дала прогноз на зиму в Україні, і попередила про серйозні погодні сюрпризи.

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