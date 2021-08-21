ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Синоптики объявили штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода

Новина українською →
Суббота 21 августа 2021 09:07
Синоптики объявили штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода Фото: погода в Украине осложнится 21 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В течение сегодняшнего дня, 21 августа, в некоторых регионх осложнятся погодные условия. Там объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По прогнозам синоптиков, погодные условия осложнятся в ряде областей:

  • Запорожской,
  • Днепропетровской,
  • Полтавской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Луганской,
  • Донецкой.

Там ожидаются грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Синоптики объявили штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода

Ранее РБК-Украина публиковало прогноз погоды в Украине на долгие выходные.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Стало известно, кто представит делегацию США на саммите Крымской платформы
Стало известно, кто представит делегацию США на саммите Крымской платформы
DAILY
Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского