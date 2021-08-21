Синоптики объявили штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода
Фото: погода в Украине осложнится 21 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
В течение сегодняшнего дня, 21 августа, в некоторых регионх осложнятся погодные условия. Там объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По прогнозам синоптиков, погодные условия осложнятся в ряде областей:
- Запорожской,
- Днепропетровской,
- Полтавской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Луганской,
- Донецкой.
Там ожидаются грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Ранее РБК-Украина публиковало прогноз погоды в Украине на долгие выходные.