Аномальное тепло и катаклизмы: климатолог дала прогноз на зиму

Известный украинский климатолог Вера Балабух рассказала, как поменялся климат в Украине в 2021 году. Она сообщила, с какими погодными трудностями мы можем столкнуться уже этой зимой и весной следующего года.

Температура растет по вине человека

Как объяснила специалист, повышение температур до аномальных значений в большей мере связан с человеческим фактором.

"Рост температуры в большей степени обусловлен антропогенным фактором, то есть человеческой деятельностью и выбросами парниковых газов. Если к этому фактору добавится еще и повышение солнечной активности, температура воздуха может ощутимо вырасти. К середине ХХІ века она может увеличиться для Украины в среднем на 1,5 градуса по сравнению с началом этого века. Крайне важно не допустить такого или большего повышения температуры. Ведь когда температура повышается на 2 градуса и более, происходят необратимые изменения в экосистемах", - рассказала климатолог.

Она добавила, что в 2020 году средняя годовая температура была выше климатической нормы на 2,8 градуса. Это привело к тому, что зимы и снежного покрова почти не было, а также вызвало проблемы с водоснабжением.

"Сначала у нас была большая засуха, а потом на западной Украине произошли большие наводнения. Позже – масштабные пожары, которые наблюдались на фоне высокой температуры и дефицита осадков. Все эти процессы наблюдаются, когда температура воздуха поднимается на 2 градуса и более", - отметила Вера Балабух.

Высокие температуры не означают засуху

Однако, она объяснила, что нужно различать изменение термического режима и режима увлажнения.

"Они напрямую не зависят друг от друга, то есть вовсе не значит, что повышение температуры всегда сопровождается засухой. В Украине происходят интересные процессы: на фоне высокой температуры (особенно в теплый период года) увеличивается количество дней без осадков. При этом суммарное количество осадков за этот период существенно не меняется. В отдельных регионах Украины на фоне очень высокой температуры осадков может не быть месяц, два и даже больше. После того выпадает дождь – за пару часов двух-или трехмесячная норма осадков! Одновременно с повышением температуры увеличивается интенсивность осадков (они становятся более мощными), увеличивается продолжительность бездождевого периода. Такие процессы у нас будут продолжаться и в дальнейшем", - объяснила специалист.

Какая будет зима в этом году?

Климатолог призналась, что составить прогноз на ближайшие несколько лет невозможно, но уже сейчас специалисты ожидают среднее отклонение, то есть аномальные температуры. В целом зимы в Украине существенно изменились за последние годы.

"Суровость зимы уменьшается. Это характерно и для западных, и для восточных областей Украины, хотя на востоке традиционно у нас зима более суровая. Но следует учитывать еще одну тенденцию. Хотя в целом суровость зимы уменьшается, как и ее продолжительность, и количество морозных дней, при этом количество дней с сильными морозами у нас остается таким же, как раньше. Это тоже проблема, потому что в течение зимы у нас часто сохраняются плюсовые температуры, а, следовательно, у растений даже не прекращается период вегетации, но потом вдруг идет заток холода и мороз -20. В результате мы за один-два дня теряем наши плодовые деревья, как произошло в этом году. То, что количество дней с сильными морозами не меняется на фоне увеличения температуры, является большим вызовом для сельского хозяйства, который требует принять определенные меры, адаптироваться к новым условиям, чтобы в дальнейшем не терять урожаи", - объяснила климатолог.

Она также добавила, что в 2021 году погода не перестает удивлять. Этот год не стал засушливым, а в апреле-июне осадков было достаточно. Лето стало очень жарким, хотя гроз и дождей было достаточно. Есть вероятность, что зима 2021 года тоже окажется аномально теплой.

Нужно готовиться к возможным катаклизмам

"Изменение режима увлажнения приводит к двум проблемам: с одной стороны, мало воды, но с другой – в определенные периоды много воды. То есть возможны периоды, когда будет наблюдаться острый дефицит осадков, и периоды, когда, наоборот, некоторые регионы могут быть затоплены. Это касается и Карпат, и южных областей. В этом году очень страдали от этих явлений южные города Украины, например, Мариуполь. Эта проблема есть и будет оставаться, и усугубляться. К этому следует готовиться всем отраслям, которые связаны с водой. Без воды невозможна нормальная работа ни одной отрасли и просто жизнь", - объяснила Балабух.

Она добавила, что на головы жителей начнут довольно часто обрушиваться различные катаклизмы.

"Увеличивается количество и интенсивность опасных погодных явлений: мощные ливни, сильные ветры, высокая пожарная опасность. Более мощными становятся грозы, в более холодный период – гололед, налипание мокрого снега, снегопады. Если зимой у нас температура воздуха становится выше, то изменяются структура осадков, и они выпадают преимущественно в виде дождя или мокрого снега. Налипание мокрого снега наносит существенный вред, ломает деревья и крыши домов", - добавила климатолог.

Также она отметила, что и высокие температуры могут наделать беды, так как периоды аномальных температур стали увеличиваться.

"У нас растет жара и повышаются температуры. В июле мы хорошо ощутили на себе, что такое длительный жаркий период. В это время люди часто себя плохо чувствуют, потому что возрастает тепловой стресс и увеличивается тепловая нагрузка. Все это крайне негативно влияет на человеческий организм. Кроме того, это становится большой нагрузкой на электросети, потому что все пытаются установить кондиционеры, чтобы как-то спастись от жары. И электросети часто не выдерживают такой нагрузки, особенно когда это касается крупных городов и старых регионов, где просто некуда ставить новые трансформаторы", - объяснила специалист.