Похищение девочки под Одессой: полиция сделала важное заявление

13 июня под Одессой в селе Ивановка пропала 11-летняя Дарья Лукьяненко. Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе, и полиция решила сделать важное для всех родителей заявление. В пресс-службе Национальной полиции напомнили о правилах безопасного пребывания ребенка на улице в летний период.

Как сообщается, в период летних каникул всегда возрастает количество несчастных случаев, в которых травмируются, а порой и гибнут дети.

"Дети, которые обычно много времени проводят в школе и за подготовкой домашних заданий, летом имеют много свободного времени, а родители не всегда могут проконтролировать где, с кем и за какими делами они проводят свой досуг", - отметили в полиции.

Правоохранители также предупредили об опасности самостоятельного пребывания детей около водоемов.

"Среди других опасностей, которые подстерегают детей летом – опасность попасть в непредвиденную ситуацию на воде. Часто забавы с прыжками в воду, состязания в плавании и катание на различных плавсредствах, сделанных из подручных материалов, заканчиваются неприятностями", - добавили в отделе коммуникации.

Среди других, не менее опасных, и, популярных среди детей, мест проведения досуга – недостроенные здания, и лесные массивы.

"Игра детей с огнем часто приводит к трагическим последствиям – ожогам, а в некоторых случаях и смерти", - отметили правоохранители.

Пропала 11-летняя Дарина Лукьяненко под Одессой – полиция сделала важное заявление (иллюстративное фото: pixabay.com)

Сотрудники полиции также обратили внимание на риски попадания в ДТП.

"Езда на велосипеде – не всегда безопасное занятие, особенно в населенных пунктах со значительным трафиком. Обязательно напомните детям Правила дорожного движения, в частности, пункты об особенностях движения и эксплуатации двухколесных транспортных средств, а также позаботьтесь о защитное снаряжение – шлемы, наколенники и прочее", - сообщают полицейские.

Пропала 11-летняя Дарина Лукьяненко под Одессой – полиция сделала важное заявление (иллюстративное фото: pixabay.com)

Национальная полиция Украины предупреждает, что за детей ответственность несут именно родители.

"Задумывались ли вы, родители, что ответственность за ваших детей в период, когда они находятся без присмотра, полностью лежит на вас. И в случае, когда с вашим ребенком случается какая-то неприятность, а вы не предотвратили этом, вы можете быть привлечены к административной, а в некоторых случаях - даже к уголовной ответственности", - подытожили правоохранители.

Напомним, что похититель 11-летней Дарьи Лукьяненко требовал 10 тысяч долларов.

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