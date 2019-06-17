Викрадення дівчинки під Одесою: поліція зробила важливу заяву

13 червня під Одесою в селі Іванівка зникла 11-річна Дарина Лук'яненко. Інцидент викликав широкий резонанс у суспільстві, і поліція вирішила зробити важливу для всіх батьків заяву. У прес-службі Національної поліції нагадали про правила безпечного перебування дитини на вулиці в літній період.

Як повідомляється, в період літніх канікул завжди зростає кількість нещасних випадків, в яких травмуються, а часом і гинуть діти.

"Діти, які зазвичай багато часу проводять в школі та за підготовкою домашніх завдань, влітку мають багато вільного часу, а батьки не завжди можуть проконтролювати де, з ким і за якими справами вони проводять своє дозвілля", - відзначили в поліції.

Правоохоронці також попередили про небезпеку самостійного перебування дітей біля водойм.

"Серед інших небезпек, які підстерігають дітей влітку – небезпека потрапити в непередбачену ситуацію на воді. Часто забави зі стрибками у воду, змагання в плаванні і катання на різноманітних плавзасобах, зроблених із підручних матеріалів, закінчуються неприємностями", - додали у відділі комунікації.

Серед інших, не менш небезпечних, і, популярних серед дітей, місць проведення дозвілля – недобудовані будівлі, і лісові масиви.

"Гра дітей з вогнем часто призводить до трагічних наслідків – опіків, а в деяких випадках і смерті", - зазначили правоохоронці.

Зникла 11-річна Дарина Лук'яненко під Одесою – поліція зробила важливу заяву (ілюстративне фото: pixabay.com)

Співробітники поліції також звернули увагу на ризики потрапляння в ДТП.

"Їзда на велосипеді – не завжди безпечне заняття, особливо в населених пунктах зі значним трафіком. Обов'язково нагадайте дітям Правила дорожнього руху, зокрема, пункти про особливості руху та експлуатації двоколісних транспортних засобів, а також подбайте про захисне спорядження – шоломи, наколінники та інше", - повідомляють поліцейські.

Зникла 11-річна Дарина Лук'яненко під Одесою – поліція зробила важливу заяву (ілюстративне фото: pixabay.com)

Національна поліція України попереджає, що відповідальність за дітей несуть саме батьки.

"Чи замислювалися ви, батьки, що відповідальність за ваших дітей в період, коли вони перебувають без нагляду, повністю лежить на вас. І у випадку, коли з вашою дитиною трапляється якась неприємність, а ви не запобігли цьому, ви можете бути притягнуті до адміністративної, а в деяких випадках - навіть до кримінальної відповідальності", - підсумували правоохоронці.

Нагадаємо, що викрадач 11-річної Дарини Лук'яненко вимагав 10 тисяч доларів.

Читайте також: Люди чули різкий крик: нові деталі зникнення 11-річної Даші під Одесою.

Раніше повідомлялося про те, що під Києвом у Фастові пропав 10-річний школяр.